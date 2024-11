Recupera, gestisci e proteggi i tuoi dati risparmiando fino al 70% con il Black Friday di EaseUS

Se siete alla ricerca di software professionali per la gestione, il backup e il recupero dei dati, questa offerta di EaseUS merita tutta la vostra attenzione. L'azienda ha infatti lanciato una straordinaria campagna Black Friday con sconti fino al 70% su tutto il catalogo, permettendovi di accedere a soluzioni professionali a prezzi mai visti prima grazie al coupon "CRAZYBF".

NB: ricordatevi di attivare il coupon CRAZYBF per attivare gli sconti

Software EaseUS in sconto, chi dovrebbe approfittarne?

Le soluzioni EaseUS si rivolgono sia a professionisti che a utenti alla ricerca di strumenti affidabili per la gestione dei propri dati. Il catalogo include software per il recupero dati, la gestione delle partizioni, il backup e il trasferimento di file tra dispositivi, tutti caratterizzati da interfacce intuitive e funzionalità avanzate.

Tra le offerte più interessanti troviamo il Data Recovery Wizard Pro a soli 74,97€ invece di 149,95€, perfetto per recuperare file cancellati accidentalmente, e il Partition Master Pro a 34,97€ anziché 69,95€ per gestire al meglio le partizioni del disco. Da segnalare anche MobiUnlock a 34,97€, utilissimo per bypassare password e blocchi di sicurezza su dispositivi iOS.

Ogni licenza include aggiornamenti gratuiti a vita e supporto tecnico dedicato. I software sono compatibili con i più recenti sistemi operativi e vengono costantemente aggiornati per garantire massima efficienza e sicurezza.

Con sconti che arrivano fino al 70% utilizzando il coupon "CRAZYBF" per ulteriori riduzioni, questa campagna Black Friday rappresenta un'occasione imperdibile per dotarsi di strumenti professionali a prezzi accessibili. Le licenze sono perpetue e includono aggiornamenti gratuiti, rendendo l'investimento ancora più vantaggioso nel lungo periodo!

