Revolut annuncia il conto gratuito per le aziende!

Revolut, l'innovativo sistema di pagamenti internazionale, apre alle aziende con un conto business completamente gratuito.

Revolut ha annunciato nelle scorse ore un Conto Business dedicato a professionisti ed aziende. Il conto corrente business opera in modo globale per semplificare i pagamenti internazionali, con carte business prepagate e un’API aperta. Il costo? Completamente gratuito.

Revolut Business permette di inviare denaro all’istante e gratuitamente a qualsiasi altro conto Revolut, aziendale o privato e risparmiare sulle commissioni per il trasferimento, quando effettui pagamenti verso le aziende all’estero. I pagamenti vengono approvati dal proprio team aziendale, con operazioni a blocchi fino a 1.000 pagamenti con un solo clic, con la possibilità di calendarizzare anche le spese.

Quando l’azienda decide di rilasciare delle carte per il team, tutte le spese dei dipendenti, quindi, possono essere emesse e monitorate senza difficoltà direttamente dalla dashboard. Per rendere ancora più agevole l’integrazione del conto business di Revolut, è stato anche introdotto Revolut Connect, un sistema in grado di interconnettersi con i software più diffusi come XERO, Slack, Zapier e molti altri.

Inoltre, se preferite utilizzare il vostro software gestionale aziendale, Revolut mette a disposizione una Open API per poter integrare in modo trasparente il conto aziendale Revolut nel flusso di lavoro, automatizzando i pagamenti aziendali internazionali, inviare pagamenti a clienti o dipendenti e monitorare le transazioni in base alle tue esigenze aziendali.

Il costo del piano Revolut Business è completamente gratuito senza commissioni mensili.

Quindi riepilogando, Revolut Business offre gratuitamente:

Conti per conservare e cambiare denaro in 28 valute

Dettagli conto e pagamenti locali in GBP e EUR

IBAN internazionali

Carte virtuali e fisiche

Semplice integrazione con Xero, FreeAgent, Slack, ecc.

Bonifici gratuiti illimitati verso gli altri utenti Revolut

Siete dei professionisti? Potreste sfruttare questa nuova iniziativa.