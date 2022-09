Revolut annuncia il nuovo conto Revolut Pro per tutti i liberi professionisti, commercianti individuali e lavoratori autonomi che desiderano gestire i fondi aziendali in modo più semplice, efficiente e conveniente. Ma quali sono i vantaggi e cosa cambia rispetto a Revolut Business e, soprattutto, quanto costa?

Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2022.

Revolut Pro è un servizio aggiuntivo al proprio conto Revolut esistente, che consente di avere un conto per gestire la propria azienda o il proprio lavoro secondario tramite l’app retail di Revolut.

Revolut Pro è simile al prodotto “Revolut Business”. Qual è dunque la loro differenza?

Revolut Pro è accessibile attraverso il conto Revolut personale esistente tramite l’app retail, mentre Revolut Business è un conto separato a cui è possibile accedere attraverso l’app Revolut Business dedicata. Anche se il conto Revolut Pro è dello stesso tipo del conto Revolut personale esistente e necessita di quest’ultimo, si tratta comunque di un conto separato, avente quindi un saldo separato, un proprio numero di conto, una propria cronologia delle transazioni ed è accessibile separatamente nell’app.

Come funziona e quali sono i vantaggi di Revolut Pro

È possibile aggiungere denaro al conto Revolut Pro dal proprio conto Revolut personale, oppure attraverso regolare bonifico all’IBAN dedicato. Per quanto riguarda i prelievi, è possibile prelevare denaro dal proprio conto Revolut Pro utilizzando la carta Revolut Pro, effettuando un pagamento in uscita o trasferendo denaro al proprio conto Revolut personale.

Nella gestione del conto Revolut personale e quello Pro riservato all’azienda o all’attività professionale, è necessario tenere separati i due saldi. Ciò significa che se viene esaurito il denaro sul conto Pro, qualsiasi pagamento che si tenta di effettuare dal conto Pro non andrà a buon fine, anche se sul conto Personale è ancora presente denaro (e lo stesso vale al contrario).

Aprire o detenere un conto Revolut Pro non comporta alcuna commissione. Se il cliente dispone di un conto Personale esistente idoneo per Pro, può aprire un conto Pro gratuitamente.

Guadagnare Cashback con Revolut Pro

Una delle funzioni più allettanti di questo nuovo conto offerto da Revolut è la possibilità di guadagnare cashback quando si paga con la carta Revolut Pro.

Il possessore di un conto Revolut Pro guadagna l’1% di cashback su qualsiasi transazione nazionale o internazionale effettuata con la carta Revolut, ad eccezione delle transazioni presso esercenti esclusi o delle transazioni in contanti.

Ciò significa che qualsiasi acquisto che non sia un vero e proprio acquisto di beni o servizi non avrà riconosciuto il cashback (ad esempio, non sono valide le transazioni con carta per fornitori di servizi di pagamento, gioco d’azzardo, carte regalo o fornitori di servizi di cambio valuta, trasferimenti di denaro, servizi finanziari o di investimento o transazioni simili). Ovviamente è importante ricordare che se si utilizza la carta Pro per spese personali, Revolut avrà il diritto di stornare il cashback ricevuto e chiudere i conti Retail e Pro.

Come aprire un conto Revolut Pro

Per aprire un conto Revolut Pro occorre:

Aprire un conto Revolut personale o disporne già di uno;

personale o disporne già di uno; Essere una persona fisica (non un’azienda) e/o un libero professionista;

Utilizzare il conto Revolut Pro solo a scopi aziendali;

Superare i controlli di onboarding.

Se Revolut vi sembra la soluzione ideale per le vostre necessità, potete scaricare l’app direttamente da questa pagina.