Revolut sostiene la Giornata Mondiale contro il Cancro

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Revolut sostiene con una raccolta fondi diversi enti nel mondo per contrastare quello che viene ormai definito il “male del nostro secolo”. La rivoluzionaria app di pagamento, grazie alla sezione dedicata alle Donazioni, permette a tutti i suoi clienti di fare un gesto semplice, immediato e di massima solidarietà.

Ogni anno 10 milioni di persone muoiono di cancro e gli esperti stimano che entro il 2030 questo numero raggiungerà i 13 milioni. Con azioni congiunte e sfruttando anche i sistemi di pagamento smart, come quello di Revolut, si stima che sia possibile salvare fino a 3,7 milioni di vite ogni anno.

Utilizzando la funzionalità Donazioni di Revolut, i clienti potranno arrotondare i propri pagamenti e donare la differenza. In alternativa è possibile impostare una donazione singola o ricorrente che può terminare in ogni momento. A differenza delle piattaforme tradizionali, Revolut non applica nessuna commissione e devolve in beneficenza il 100% delle donazioni.

Solo nel 2020 i clienti Revolut hanno donato tramite app oltre 4 milioni di euro a livello globale.

In Italia Revolut supporta il progetto Pink Union di Fondazione Humanitas, che sostiene il lavoro dei tanti ricercatori impegnati nei laboratori Humanitas per combattere patologie molto gravi tra cui molte forme di cancro e contribuisce a diffondere l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella vita delle donne.

Se siete già clienti Revolut, andate sulla sezione Donazioni per partecipare a questa straordinaria iniziativa.