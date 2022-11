Dyson è uno dei brand più affidabili e amati nel settore degli elettrodomestici, con oltre 30 anni di attività alle spalle e centinaia di prodotti sul mercato. Tra gli articoli di punta dell’azienda inglese vi sono gli aspirapolvere, noti per la loro potenza incredibile e per il design pratico e comodo, che vi permette di utilizzarli senza l’ingombro dei fili.

Data la loro qualità eccellente, gli aspirapolvere Dyson non sono affatto economici; nonostante ciò, è possibile acquistarli a un prezzo ridotto e molto più accessibile: su eBay è presente una pagina dedicata ai prodotti Dyson ricondizionati, che vi consentirà di portarvi a casa un prodotto fantastico risparmiando moltissimo. In questi giorni tutti gli articoli del catalogo sono ulteriormente scontati, dando vista a delle offerte davvero imperdibili!

Tra le offerte più interessanti vi è il Dyson V11 Absolute Pro, che solitamente viene venduto ricondizionato a 559,90€ e che attualmente è disponibile a soli 449,00€; si tratta di uno sconto del 20% sul prezzo già ribassato, che vi permetterà di risparmiare oltre 100,00€! Il funzionamento dell’articolo è ovviamente assicurato, ma è presente anche un anno di garanzia che vi coprirà da qualsiasi difetto o problema si possa presentare.

Il Dyson V11 Absolute Pro è un aspirapolvere senza filo potente e intelligente, che rivoluzionerà completamente le vostre pulizie di casa, rendendole facili e molto più rapide. Le setole rigide realizzate in nylon riescono infatti a penetrare in profondità anche nelle superfici più difficili da aspirare come i tappeti, mentre i filamenti in fibra di carbonio sono perfetti eliminare ogni residuo di polvere dai pavimenti.

Avrete a disposizione ben tre modalità di pulizie in base a quanto è sporca la superficie che desiderate aspirare: eco, auto e boost; in questo modo ottimizzerete ancora di più le pulizie, risparmiando elettricità e tempo. Inoltre, avrete sempre la situazione sotto controllo grazie al display LCD posizionato in cima all’aspirapolvere, dove vedrete in tempo reale un feedback sulla performance di pulizia.

Infine, l’aspirapolvere V11 Absolute Pro è dotato di sistema di gestione della batteria intelligente: la tecnologia Dyson ottimizza la potenza e il grilletto, massimizzando l’efficienza energetica e la batteria per ottenere fino a 120 di autonomia in modalità Eco. A pulizie finite sarà poi semplicissimo ricaricare l’aspirapolvere, collegandolo semplicemente nella sua base di ricarica a muro, dove il consumo di energia verrà automaticamente ridotto al minimo dopo che la batteria è completamente carica.

Insomma, si tratta di un aspirapolvere davvero fenomenale, quindi non possiamo che consigliarvi l’acquisto, rimandandovi alla pagina eBay dedicata. Vi invitiamo però a dare uno sguardo anche agli altri prodotti Dyson presenti nella pagina dedicata, dato che si tratta di promozioni davvero fantastiche per degli articoli di una qualità così alta.

