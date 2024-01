Mai più senza corrente con questa batteria portatile! (-33%)

Oggi come oggi, restare senza corrente elettrica è certamente più gravoso che mai, complice la moltitudine di dispositivi elettronici che ci circondano e da cui, spesso, ne va anche la nostra vita professionale, oltre che quella sociale. E così, che siate in casa, o magari in viaggio on the road, potrebbe sicuramente farvi comodo acquistare una batteria portatile, o "centrale elettrica portatile" che dir si voglia. Un prodotto non proprio economico e che, per questo, va preso in considerazione grazie a questa offerta Amazon, che sconta del 33% l'ottima Allpowers S700, batteria portatile dell'omonima azienda, originariamente venduta a ben 299,99€, ed oggi in sconto a soli 199,53€!

Centrale elettrica portatile Allpowers S700, chi dovrebbe acquistarla?

Ideale, come detto, per chi è sempre on the road, magari in camper o anche solo in auto, la centrale elettrica portatile Allpowers S700 è una scelta ideale per quanti hanno la necessità di avere sempre una fonte energetica a portata di mano, che possa alimentare non solo dispositivi di uso quotidiano, come smartphone o laptop, ma anche strumenti decisamente più importanti e vitali, come piccoli sistemi di riscaldamento, o piastre a induzione per cucinare.

Con la sua capacità di fornire 606 Wh e una potenza di 700 W, che raggiunge picchi di 1400 W, questa stazione elettrica vi permetterà di caricare fino a 9 dispositivi contemporaneamente, e può rappresentare una soluzione comoda, e portatile, da tenere a portata di mano tanto in situazioni ordinarie, quanto di emergenza, come nel caso di qualche spiacevole blackout casalingo.

Ricaricabile in appena 1,5 ore fino all'80%, assicura una gestione efficiente della corrente elettrica, e grazie ai suoi sistemi di sicurezza integrati, e ad un monitoraggio possibile via app, vi garantirà un uso ed uno stoccaggio sicuro anche ad anni dal suo acquisto.

Versatile, ricaricabile anche ad energia solare, e dotata di uscite USB per un utilizzo pratico anche per piccoli dispositivi, la Allpowers S700 è, in sintesi, una scelta sensatissima, per escursionisti e non, che in appena 5,3 kg, consolida in poco spazio tutta l'energia di cui avrete bisogno per viaggiare in sicurezza e con la garanzia di avere sempre, a portata di mano, tutta "l'energia" di cui potreste aver bisogno. In sconto di quasi 100€, è poi un autentico affare!

