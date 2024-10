Risparmia subito su questa scheda SD Lexar da 256GB con velocità ASSURDE! (-32%)

Se siete alla ricerca di una scheda di memoria professionale che unisca prestazioni elevate ed affidabilità superiore, questa offerta su Amazon farà al caso vostro. La scheda SD Lexar Silver da 256GB è ora disponibile a soli 39,99€, con un risparmio del 31% rispetto al prezzo originale di 58,49€.

Scheda di memoria SD Lexar Silver, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda di memoria Lexar Silver rappresenta la soluzione ideale per professionisti dell'immagine e appassionati che non accettano compromessi. Con una capacità di 256GB e velocità di lettura fino a 205 MB/s, questo dispositivo si distingue per la capacità di gestire workflow professionali intensivi, garantendo prestazioni costanti anche nelle situazioni più impegnative.

Le caratteristiche tecniche di questo dispositivo lo rendono particolarmente versatile: la velocità di scrittura di 140 MB/s assicura la cattura di sequenze fotografiche rapide senza interruzioni, mentre il supporto per video 4K a 60fps soddisfa le esigenze dei videomaker più esigenti. La compatibilità estesa con dispositivi Canon, Sony e Nikon amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendo questa SD card un investimento sicuro per il futuro. Per quel che riguarda invece l'utilizzo per il gaming, vi invitiamo invece a fare un salto sulla nostra guida per le migliori micro SD per Nintendo Switch o per Steam Deck.

Un aspetto particolarmente apprezzabile è la presenza del Lexar Recovery Tool, software proprietario che garantisce il recupero dei dati a vita, accompagnato da una garanzia limitata a vita che testimonia la fiducia del produttore nella qualità del proprio prodotto. Queste caratteristiche, unite alla certificazione UHS-I, Classe 10, U3, V30, assicurano prestazioni professionali in ogni condizione d'uso.

Al prezzo attuale di 39,99€, la SD Lexar Silver rappresenta un'opportunità eccezionale per chi necessita di una soluzione di archiviazione professionale. La combinazione di prestazioni elevate, affidabilità superiore e strumenti di recupero dati la rendono un investimento sicuro per proteggere e gestire al meglio i vostri contenuti digitali più preziosi!

Vedi offerta su Amazon