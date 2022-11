Tra i tanti sconti di questo Black Friday possiamo trovare ottimo proposte per qualsiasi prodotto e tra quelli più scontati abbiamo sicuramente i piccoli elettrodomestici per la cucina. Un esempio è questo splendido robot da cucina Bosch che, grazie a uno sconto del 45%, vede scendere il suo prezzo a soli 129,48€.

Il MultiTalent 8 di Bosch è uno dei migliori robot da cucina compatto che potete acquistare. Offre più di 50 funzioni, un potente motore da 1250 W e una varietà di accessori per impastare, tagliare, montare in modo rapido. La confezione comprende, oltre al robot, i seguenti accessori: ciotola da 3,9 l, spremiagrumi, dischi reversibili in acciaio Inox, lama per impastare, frusta per montare e per impasti morbidi e altri accessori.

Tra le funzioni segnaliamo la regolazione continua della velocità con indicazione LED e funzione Pulse per lavorare a intervalli regolari e avere risultati ottimali, anche per ghiaccio tritato e lo SmartStorage: gli accessori possono essere riposti facilmente dentro la ciotola XXL da 3,9 L, risparmiando spazio anche nella cucina più piccola e consentendo di tenerli sempre a portata di mano.

