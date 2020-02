Samsung Galaxy e Smart TV nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte del giorno disponibili su Amazon, ed avervi segnalato gli ottimi sconti presenti su eBay ed ePrice, è arrivato il momento di dare un’occhiata alle ormai consuete offerte “Solo per Oggi” di MediaWorld in cui, come ormai saprete, sono sempre disponibili tanti ottimi prodotti in sconto. Attenzione però, perché si tratta di offerte a tempo la cui durata è, generalmente, di appena 24 ore!

Avrete quindi tempo fino alla fine di questo martedì 4 febbraio per portarvi a casa uno degli ottimi prodotti in sconto sul portale tra cui, per altro, vi segnaliamo una gran quantità di smartphone e smart TV a prezzi davvero vantaggiosi con, in più, non solo le ottime garanzie di spedizione tipiche di MediaWorld, ma anche ampie possibilità di finanziamenti a tasso zero con pagamenti rateali!

Insomma, stiamo parlando di un’ottima occasione per poter dare una rinfrescata al proprio comaprto tecnologico, sia in tasca che in salotto. Tra i vari, ad esempio, vi segnaliamo lo splendido Honor 9X nella sua colorazione “Midnight Black”, uno smartphone di fascia media che, pur senza particolari sorprese, si è dimostrato già in fase di recensione affidabile e stiloso, ma soprattutto accessibile nel prezzo, senza sacrificare le prestazioni ed anzi, offrendo addirittura un triplice sensore fotografico!

Arrivato in Italia giusto qualche mese fa al prezzo di 299,99€, è oggi disponibile sul portale MediaWorld a soli 219,99€. Un prezzo ottimo, per un dispositivo che non scontenterà chiunque sia alla ricerca di uno smartphone semplice, affidabile ed economico.

Ovviamente non è tutto qui, ed anzi sulla pagina ufficiale delle offerte Solo per oggi troverete molti, moltissimi prodotti in offerta con l’invito, ovviamente, ad approfittare subito delle ottime promozioni, onde evitare di arrivare troppo tardi sia in termini di disponibilità che di termine dell’offerta! La pagina è disponibile a queste coordinate e, come sempre, anche cliccando sul banner sottostante.

Offerte MediaWorld Solo per Oggi

