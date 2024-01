Samsung Music Frame, l'altoparlante più elegante del CES 2024

Il CES 2024 a Las Vegas ha visto la presentazione del Samsung Music Frame, un altoparlante wireless progettato per armonizzarsi con la rinomata The Frame TV dell'azienda. Dotato di due woofer, due tweeter e due driver mid-range, il Music Frame promette un audio di alta qualità con supporto Dolby Atmos.

La particolarità del Music Frame risiede nella sua duplice funzione: non solo un altoparlante, ma anche un elemento di arredo grazie al suo design simile a una cornice per foto. L'assenza di uno schermo è compensata dalla possibilità di inserire manualmente stampe artistiche o fotografie, mantenendo l'estetica di un quadro.

Questo versatile dispositivo può operare come altoparlante Bluetooth o Wi-Fi autonomo, integrarsi in un sistema home theater con TV o soundbar Samsung, oppure essere montato a parete. Inoltre, la sua connettività IoT e il controllo vocale tramite assistenti virtuali lo rendono un concentrato di tecnologia. Come nel caso del modello Ikea, che è molto simile, purtroppo c’è ancora il cavo di alimentazione da gestire in qualche modo; magari qualcuno vorrà fare una traccia nuova nella parete, apposta per ottenere l’effetto estetico ideale.

La configurazione dei woofers posteriori e dei quattro driver frontali contribuisce a una chiara resa sonora, conferendo al Music Frame un suono naturale e dettagliato. La compatibilità con la tecnologia Q-Symphony di Samsung consente l'uso in coppia stereo o come casse posteriori o subwoofer.

Chi ha potuto sentirlo a Las Vegas lo descrive come un altoparlante capace di un suono chiaro e robusto, con alti e medi ben presenti. Dovremo attendere di poterlo provare per bene prima di poter dire di più.