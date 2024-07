Samsung OLED 2024, la TV ideale per vedere tutto perfetto, oggi a 1112€

Se desiderate godervi film, serie TV e videogiochi alla massima risoluzione, a condizione che il segnale di origine lo permetta, una TV Samsung OLED è ciò che fa per voi. A tal riguardo, oggi vi segnaliamo un'opportunità imperdibile: Amazon ha ridotto del 35% il prezzo di un modello da 55 pollici. La vera sorpresa non è solo il prezzo incredibile di 1.112€, ma anche il fatto che si tratta del modello 2024, l'ultimissima versione disponibile sul mercato.

Samsung QE55S85D, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE55S85D emerge come un ottimo acquisto per gli appassionati dell'intrattenimento domestico e i gamer alla ricerca di un'esperienza visiva eccezionale. Caratterizzata da un display OLED da 55 pollici, questa smart TV non solo garantisce sfumature di colore estremamente vivide e realistiche grazie alla sua risoluzione 4K, ma offre anche una luminosità e un contrasto superiori grazie alla tecnologia HDR.

Il suo design Contour aggiunge un tocco di eleganza, rendendola ideale per chi desidera abbinare tecnologia di punta e stile all'interno della propria abitazione. Con funzioni avanzate come il Gaming Hub, che permette un accesso semplice e rapido ai giochi, e il Motion Xcelerator 120Hz, che assicura immagini fluide e prive di sfocature, questo modello si rivela un alleato prezioso per i giocatori.

Allo stesso tempo, gli amanti del cinema e delle serie TV godranno di un'esperienza audiovisiva immersiva, resa possibile dal Real Depth Enhancer e dalle funzioni audio avanzate come OTS Lite e Q-Symphony. Inoltre, il prezzo scontato di 1.112€, da un prezzo originale di 1.699€, la rende accessibile a un pubblico più ampio che desidera modernizzare il proprio spazio con tecnologia all'avanguardia.

Vedi offerta su Amazon