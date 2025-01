Sanremo 2025 alla Feltrinelli: CD e libri dei cantanti in gara

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina con grande attesa e entusiasmo. Questa edizione che celebra il 75° anniversario della kermesse musicale, promette di essere un evento indimenticabile, con una varietà di artisti che spaziano dai debuttanti agli iconici protagonisti della musica italiana. Dall'11 al 15 febbraio 2025, il Teatro Ariston sarà il palcoscenico di un evento musicale che attira come sempre l'attenzione di milioni di persone in Italia e nel mondo. Quest'anno il Festival sarà condotto da Carlo Conti, affiancato da una serie di celebrità che renderanno ogni serata unica e speciale. E Feltrinelli ha deciso di rendere omaggio al Festival in un modo tutto speciale.

Vedi cd e libri di Sanremo sul sito Feltrinelli

Feltrinelli offre una panoramica completa delle nuove uscite discografiche dei cantanti in gara al Festival della Canzone Italiana. Troverete artisti di fama consolidata come Giorgia, Francesco Gabbani e Massimo Ranieri, così come nuove voci promettenti come Lucio Corsi. Feltrinelli propone anche una selezione di libri dedicati al Festival di Sanremo o scritti dai suoi protagonisti. Questi testi offrono un'opportunità unica per conoscere meglio i cantanti e le storie dietro le loro canzoni.

Il Festival di Sanremo 2025 è un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana e per chi desidera immergersi in un’atmosfera di pura magia artistica. Con le uscite discografiche e interessanti libri che raccontano le storie e i protagonisti di questa edizione, Feltrinelli si conferma il luogo ideale per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sui cantanti in gara e sulle loro opere. Dai grandi classici ai nuovi talenti, c'è qualcosa per ogni appassionato. Non perdere l'occasione di essere parte di questa straordinaria celebrazione della musica italiana, che unisce tradizione e innovazione, regalando emozioni indimenticabili a milioni di persone in tutto il mondo.

