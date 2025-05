2 sconti e una scheda SD inclusa per questa dash cam

Se siete alla ricerca di una dash cam che non solo offra una qualità video ottimale, ma anche un pacchetto vantaggioso che comprenda due sconti insieme e un accessorio fondamentale, la CIEVIE D100 è l'acquisto ideale oggi. Grazie a un prezzo che scende dagli originari 109€ a poco più di 60€, questa offerta consente di accedere a una tecnologia avanzata a un prezzo competitivo. Ma non è tutto: la dash cam è dotata di una scheda SD da 64 GB inclusa, pronto per l'uso, per non dover preoccuparvi di acquisti aggiuntivi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Dash Cam CIEVIE, chi dovrebbe acquistarla?

La CIEVIE D100 offre una registrazione video in 4K UHD (3840x2160) per la camera anteriore e 1080P per quella posteriore, assicurando una qualità delle immagini straordinaria. Grazie all'angolo di visione ampio, che copre fino a 4 corsie (170° anteriore e 150° posteriore), si riducono gli angoli ciechi e si catturano dettagli fondamentali, sia di giorno che di notte. La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) e l'apertura F2.0 garantiscono riprese nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo questa dash cam perfetta per ogni tipo di situazione.

Un altro punto di forza di questa dash cam è la presenza del Wi-Fi a 5 GHz integrato, che permette di trasferire i video 4K quattro volte più velocemente rispetto al Wi-Fi tradizionale a 2,4 GHz. Con l'app dedicata, potrete accedere immediatamente ai vostri video, scaricarli, condividerli sui social o fornire prove in HD in caso di incidenti, il tutto senza bisogno di cavi o PC. Questo sistema di trasmissione senza fili rende l'esperienza ancora più semplice e immediata.

La funzionalità di registrazione in loop e il monitoraggio parcheggio 24/7 completano il pacchetto, garantendo che la vostra dash cam registri continuamente anche quando siete lontani dalla macchina. In caso di collisione, il sensore G blocca automaticamente il video per evitare che venga sovrascritto, un'opzione fondamentale per raccogliere prove in caso di incidenti. Inoltre, il super condensatore assicura una maggiore durata e resistenza a temperature estreme, prolungando la vita del dispositivo e assicurandovi che funzioni perfettamente anche nelle condizioni più difficili. Se cercate una dash cam completa, conveniente e potente, la CIEVIE D100 è la scelta giusta per voi.

