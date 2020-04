Satispay offre la nuova funzionalità di consegna e ritiro a domicilio

Mai come in queste settimane di quarantena, il mercato si è dovuto riadattare con molteplici attività commerciali che hanno istituito un servizio di consegne a domicilio, anche quando questo inizialmente non era previsto, per poter soddisfare la domanda e le esigenze dei clienti, talvolta impossibilitati negli spostamenti. Satispay, ancora una volta, ha reso smart la possibilità di pagare beni e servizi, introducendo una nuova funzionalità che prevede la consegna e ritiro di beni. Vediamo come funziona.

Il nuovo servizio Satispay una forte visibilità a oltre 100 mila negozi aderenti al proprio network, che effettuano consegne a domicilio o ritiri e, soprattutto, permette il pagamento di beni e servizi in totale sicurezza. semplifica il pagamento degli ordini in totale sicurezza.

Infatti, grazie al sistema di pagamento smart della piattaforma si argina l’uso del denaro contante, ritenuto pericoloso anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’occorso di questa emergenza da Coronavirus, in ultimo non richiede neppure alcun tipo di contatto con il POS.

Il nuovo servizio “Consegna e Ritiro” integrato nell’ultimo aggiornamento dell’app con un’apposita sezione dedicata, permette agli esercenti di ricevere gli ordini telefonicamente, richiedere e accettare i pagamenti tramite app, semplificando così le operazioni di ritiro e di consegna.

Come funziona esattamente?

La nuova sezione prevede due categorie ben distinte: “Consegna a domicilio” e ”Prenota e ritira”. L’utente dovrà selezionare una delle due categorie, scegliere il negozio, telefonare al numero che trovano nella scheda dell’attività e procedere all’ordine. Successivamente, il negoziante potrà inviare al cliente la richiesta di pagamento con l’importo e la specifica dei beni acquistati, direttamente dalla sua applicazione Satispay Business. Una volta confermato il pagamento da parte del cliente, il negoziante potrà consegnare l’ordine a domicilio rispettando le misure di sicurezza in corso, oppure attenderne il ritiro presso il proprio negozio senza alcun contatto per il pagamento.

“Consegna e Ritiro” è disponibile gratuitamente per gli esercenti per i mesi di aprile e maggio ed è già disponibile nell’ultimo aggiornamento dell’app Satispay Business per gli esercenti, mentre gli utenti lato consumer vedranno le nuove categorie disponibili non appena verrà consolidata una prima rete di esercizi commerciali disponibili per questa nuova funzionalità.