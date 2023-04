State cercando una nuova smart TV di ottima qualità a un prezzo contenuto? Mediaworld vi propone una vasta selezione di smart TV Samsung per soddisfare tutte le vostre esigenze, con sconti fino al 58%! Un’occasione davvero imperdibile per sostituire la vostra vecchia TV!

Le offerte su Mediaworld sono davvero tante e riguardano smart TV con schermi che vanno dai 43 agli 85 pollici, in modo che possiate scegliere quello che meglio si adatta agli ambienti della vostra casa. Eleganti, con cornici ultrasottili e una qualità video eccezionale, questi prodotti Samsung sono pensati per offrirvi tutto il meglio della tecnologia.

Fra le proposte di Mediaworld segnaliamo 2 smart TV Samsung, entrambe compatibili con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. La prima ha uno schermo Neo QLED 4K da 43 pollici dello spessore di soli 2,7 cm. Grazie alla tecnologia Quantum Mini LED Samsung, questa smart TV garantisce immagini sempre nitide e colori ultra realistici. Inoltre, le opzioni Auto Game Mode e Game Motion Plus la rende perfetta anche per i gamer. La trovate in offerta su Mediaworld a soli 779,99€ anziché 1.399,99€, con un risparmio del 44,28%, corrispondenti a ben 620€ di sconto.

Da menzionare certamente anche la proposta con il miglior rapporto qualità-prezzo. Si tratta del Samsung con schermo Neo QLED 8K da 55 pollici. La cornice e il profilo ultrasottile di meno di 2 cm garantiscono un’esperienza immersiva, mentre la risoluzione 8K a 33 milioni di pixel permette una riproduzione perfetta, ben 4 volte superiore a quella del 4K. La trovate in offerta su Mediaworld a soli 1.048,99€ invece di 2.499,99€, con uno sconto del 58,04%, che corrispondono a un risparmio di ben 1.451€!

Se state cercando una nuova smart TV, questa è l’occasione perfetta per portare a casa un prodotto Samsung di ottima qualità a un prezzo incredibile. Approfittate di queste straordinarie offerte di Mediaweorld per acquistare la vostra nuova smart TV Samsung con sconti fino al 58%. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che le offerte terminino.

