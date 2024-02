Multicooker Moulinex Turbo Cuisine al prezzo PIÙ BASSO di sempre! (-25%)

Il Moulinex Turbo Cuisine & Fry Multicooker è un elettrodomestico incredibilmente versatile e comodo da avere in cucina, giacché racchiude ben 15 funzioni in uno, tra cui friggitrice ad aria e cottura a pressione. Con una capienza di 7,6L, vi permetterà di rendere ogni piatto più croccante e gustoso con una minima quantità di olio: originalmente proposto a 199,00€, è ora in offerta su Amazon a soli 149,99€, per un risparmio del 25%!

Moulinex Turbo Cuisine & Fry Multicooker, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo multicooker è perfetto per chi cerca una soluzione versatile capace di unire il piacere di piatti croccanti e gustosi con la praticità di una cottura rapida e a ridotto contenuto di olio. È, infatti, dotato della tecnologia Extra Crisp Air-Fry che consente di cuocere, grigliare e persino preparare stufati con meno grassi. Potrete, dunque, preparare in modo sano cotolette, verdure grigliate, pollo arrosto e molto altro, mentre la funzione di cottura a pressione elettrica veloce, che cuoce i cibi fino a 3 volte più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali, si rivela ideale per preparare le verdure in pochi minuti.

Ma non è tutto: grazie al suo accessorio Extra Crisp Lid, è possibile friggere ad aria una vasta gamma di alimenti, dalle patatine fritte alle verdure grigliate, godendo di una maggiore croccantezza ma con una minore quantità di olio. Inoltre, la Spherical Bowl esclusiva favorisce una migliore circolazione del calore, assicurando piatti teneri e gustosi. Il multicooker promette una cottura fino a 3 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali, mentre i suoi comandi intuitivi facilitano la selezione dei programmi di funzione che desiderate.

Insomma, il Moulinex Turbo Cuisine & Fry rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un aiuto in cucina che sia allo stesso tempo veloce, efficiente e capace di garantire un'alimentazione sana. Questo multicooker, infatti, soddisfa le esigenze di una cucina moderna e versatile, per cui parliamo di un investimento che ne vale la pena, soprattutto a questo prezzo!

