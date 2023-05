Con l’avvento di tecnologie come il Quantum Dot o l’OLED, presenti solo sulle smart TV di una certa dimensione, mettere un buon televisore in cucina o nei piccoli spazi è diventato estremamente complicato. Esistono tuttavia delle ottime alternative e una di questa è la Xiaomi TV A2, un modello da 32″ perfetto per chi è solito guardare telegiornali o semplici programmi televisivi durante il pranzo e la cena.

Analizziamo proprio questo modello, poiché Euronics lo sconta del 39%, consentendovi di acquistarlo a soli 169,90€ invece di 279,00€. Il prezzo proposto dal portale per il modello da 32″ è il più basso del web, pertanto si tratta di un’ottima occasione, anche perché parliamo di una smart TV a tutti gli effetti, con a bordo Android TV.

Mentiremmo se dicessimo che la Xiaomi TV A2 è paragonabile alle migliori smart TV, infatti la risoluzione è limitata al classico HD e il pannello è retroilluminato con la tradizionale tecnologia a LED, ma ciò non sarà un problema per chi è solito guardare contenuti in formato HD, come appunto quelli del digitale terrestre. Avendo poi uno schermo di soli 32″, sentirete ancora meno la mancanza dell’alta definizione, rendendo la Xiaomi TV A2 un ottimo acquisto per chi cerca una smart TV economica ma con funzionalità essenziali per accedere ad app e contenuti moderni come.

Avendo a bordo Android TV, infatti, potrete beneficiare dei comandi vocali di Google Assistant, tramite i quali accendere o spegnere il televisore, cambiare canale, regolare il volume e altro ancora. Grazie sempre ad Android TV, potrete accedere ad app come YouTube, Netflix, Disney+ e Prime Video direttamente dalla Xiaomi TV A2, per poi apprezzare i contenuti multimediali con gli ottimi altoparlanti stereo da 10W.

Nonostante sia economica, Xiaomi TV A2 sorprende lato audio, poiché la doppia tecnologia di decodifica Dolby fa sì che questo modello riproduca anche alcuni dei formati audio più complessi, come il DTS-X. Insomma, le rinunce rispetto alla vostra smart TV principale sono poche, ciò permette alla Xiaomi TV A2 di godere di un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto dopo questa offerta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Euronics dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!