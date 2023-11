Sconto di oltre 350€ su questa ottima smart TV Samsung da 50"

Quando si parla di smart TV top di gamma, uno dei marchi che viene in mente per primo è Samsung, noto per l'eccezionale qualità dei suoi pannelli QLED. Se dunque state pensando di acquistare una nuova smart TV dall'ampio schermo e prodotta da un brand più che affidabile, vi segnaliamo questa offerta di Amazon sull'eccezionale Samsung Q60C con schermo da 50", che trovate con un importante sconto del 45%.

La promozione, infatti, abbassa il prezzo da 789,99€ ad appena 435,47€, con un risparmio per voi di oltre 350€. Potrete anche decidere di rendere l'acquisto più agevole dilazionando la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Samsung Q60C con schermo da 50", chi dovrebbe acquistarla?

Consigliamo la Samsung Q60C agli appassionati di home entertainment: se amate guardare film, serie TV e sport, la Samsung Q60C vi regalerà immagini ultra realistiche e prestazioni visive eccezionali, grazie a colori vividi, al contrasto elevato e alla risoluzione 4K. Va ricordato, infatti, che essendo uscito quest'anno questo modello dispone delle tecnologie più recenti.

Date poi le grandi dimensioni dello schermo, è la scelta ideale per chi desidera allestire una sala home cinema in casa o comunque a chi può collocarla in un ambiente piuttosto ampio. Inoltre, i videogiocatori apprezzeranno il Gaming Hub, che racchiude tantissimi giochi in un unico posto, rendendo l'accesso molto facile e comodo.

Un'altra buona ragione per acquistare oggi stesso la meravigliosa Samsung Q60C è il prezzo, al minimo storico! Infatti, questo modello ha un andamento prezzi davvero molto irregolare e, anche se è stato in offerta in precedenza, non è mai sceso sotto i 470€. Anzi, sempre su Amazon la Samsung Q60C con schermo da 50" viene venduta usata a 539,00€, un prezzo nettamente superiore ai 435,47€ di questa offerta sul prodotto nuovo. Insomma, non c'è davvero momento migliore per acquistare questa ottima smart TV massimizzando il vostro risparmio.

