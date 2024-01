Sconto TOP su questo utilissimo aspiratore Einhell! (-21%)

Se avete l'esigenza di avere un'aspirapolvere portatile per briciole o per pulire gli angoli più scomodi della casa vi consigliamo l'aspiratore portatile a batteria Einhell TE-VC 18 Li Solo, un gioiello tecnologico della serie Power X-Change di Einhell disponibile su Amazon. Attualmente lo trovate in offerta a soli 39,53€ anziché 49,95€, grazie a uno sconto del 21%.

Aspiratore Einhell TE-VC 18 Li-Solo, chi dovrebbe acquistarlo?

Vi sentite sopraffatti dal disordine quotidiano e vi serve un alleato per le pulizie rapide e senza sforzo? L'aspirapolvere portatile a batteria Einhell TE-VC 18 Li Solo è quello che fa per voi. Perfetto per chi ama la comodità e cerca un'opzione leggera e versatile, si adatta perfettamente a tutte le superfici di casa, da moquette a parquet, risucchiando briciole e polvere in un battibaleno. Con una capacità del serbatoio di 540 millilitri, l'apporto di Einhell soddisfa le esigenze di pulizia giornaliere senza scomodare il classico aspirapolvere a filo. E per chi ama i dettagli, con la bocchetta per fughe non lascia scampo a polvere e residui in angoli e fessure.

Il prodotto è ideale per chi è sempre in movimento grazie alla prolunga da 46,5 centimetri che lo trasforma in una scopa elettrica, permettendo di mantenere una postura corretta e confortevole. La gamma Power X-Change vi garantisce inoltre la flessibilità di utilizzare una sola batteria e caricabatteria per una vasta serie di utensili Einhell.

Acquistando l'aspirapolvere Einhell TE-VC 18 Li Solo, vi garantirete un ambiente sempre pulito con il minimo sforzo. Non perdete l'occasione di avere questo comodissimo prodotto a casa vostra a un prezzo speciale di soli 39,53€, rispetto al prezzo originale di 49,95€.

