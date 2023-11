Se vuoi Starlink prendilo ora che costa meno (-33%)

Se abitate in un comune dove la connessione internet ultraveloce è un miraggio, forse avrete già adocchiato Starlink, il progetto di Elon Musk che offre una connessione satellitare veloce e a bassa latenza. Se avete fatto delle ricerche saprete che non è economico, ma una nuova offerta dedicata all’Italia potrebbe farvi cambiare idea, o quantomeno spingervi a provarlo vista anche la politica “30 giorni soddisfatti o rimborsati”: Starlink è disponibile nel nostro paese con uno sconto del 33%, che vi permetterà di acquistare l’antenna a 299 euro anziché 450 euro. Rimane invariato il costo dell’abbonamento mensile, pari a 50€.

Cos’è e come funziona Starlink

Starlink è basato su una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa, a un’altitudine di circa 550 km. Attualmente ci sono già migliaia di satelliti, ma l’obiettivo è di lanciarne molti altri.

Per connettersi a internet con Starlink, dovrete acquistare il kit (quello oggetto dell’offerta) contenente l’antenna, il router e tutto quello che serve per l’installazione. L’antenna è ovviamente l’elemento principale, visto che serve per comunicare con i satelliti che passano sopra la zona in cui è installata; vista la tipologia di connessione, Starlink è ottimo anche per le aree rurali, dove in alternativa arriva solo la connessione 4G o 5G.

Data la vicinanza dei satelliti, Starlink riesce a offrire buone velocità e latenza ridotta, quantomeno rispetto alle connessioni satellitari “classiche”, che si affidano a satelliti in orbita geostazionaria, distanto 36.000 km dalla terra. Questa caratteristica rende possibili anche le attività più sensibili alla latenza, come il gioco online e lo streaming, quasi impossibili con una connessione satellitare classica.