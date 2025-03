Semplifica la tua vita con questo avanzato robot aspirapolvere! Oggi con DOPPIO SCONTO!

Se state cercando un robot aspirapolvere intelligente e potente, EZVIZ RE5 Plus è la scelta perfetta per la pulizia automatizzata della casa. Attualmente disponibile su eBay a soli 263,68€, beneficia di uno sconto del 10% sul prezzo consigliato, a cui si aggiunge un ulteriore 10% di sconto utilizzando il codice MARZO25 in fase di checkout.

NB: ricordatevi di attivare il coupon MARZO25 per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Ezviz RE5 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

EZVIZ RE5 Plus non è solo un aspirapolvere robot, ma anche un lavapavimenti 2 in 1 che assicura una pulizia profonda e senza sforzo. Grazie alla base con svuotamento automatico, potrete dimenticarvi di svuotare manualmente il contenitore della polvere: il sacchetto da 4 litri permette un'autonomia fino a 90 giorni senza interventi.

Questo robot aspirapolvere EZVIZ è dotato di una potenza di aspirazione fino a 4000Pa, capace di rimuovere polvere, peli di animali e sporco ostinato. Il rilevamento automatico dei tappeti aumenta la potenza di aspirazione quando necessario, mentre il serbatoio d'acqua da 300ml garantisce un lavaggio ottimale dei pavimenti, con livelli d'acqua regolabili in base alla superficie.

Grazie alla tecnologia LDS LiDAR e ai rilevatori a infrarossi, RE5 Plus mappa con precisione l'ambiente, pianificando il percorso di pulizia più efficiente e evitando ostacoli, per risultati impeccabili in ogni angolo della casa.

Gestite la pulizia direttamente dall'app EZVIZ, con la possibilità di personalizzare mappe e pianificare sessioni di pulizia per singole stanze o per l'intera casa. Compatibile con Alexa e Google Assistant, il robot risponde ai comandi vocali per una gestione ancora più intuitiva.

Con una batteria ad autonomia fino a 240 minuti, RE5 Plus può coprire fino a 300m² con una sola carica. Se la batteria si esaurisce, torna automaticamente alla base per la ricarica e riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto.

Acquistando EZVIZ RE5 Plus su eBay, potete approfittare di uno sconto del 10%, portando il prezzo a soli 263,68€. Inserendo il codice MARZO25 al checkout, otterrete un ulteriore 10% di sconto, rendendolo disponibile a un prezzo incredibile.

Vedi offerta su eBay