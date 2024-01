Set Allenatore Pokémon CROLLA a quasi 60€! Occasione IMPERDIBILE

Appassionati di Pokémon, gettatevi in un'avventura straordinaria su Amazon! Il Set Allenatore Fuoriclasse dell'Espansione Scarlatto e Violetto è ora disponibile a soli 62,98€, rispetto al prezzo originale di 72,98€. Esplorate il potere di Meowscarada, Skeledirge e Quaquaval con una promozionale olografica di Pikachu e altre sorprese omaggio. Accaparratevi le energie e le carte olografiche garantite nelle nove buste dell'espansione. Non perdete l'occasione di vivere questa straordinaria esperienza!

Pokemon Set Allenatore Fuoriclasse, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di strategia e collezionismo, si presenta un'opportunità irrinunciabile: il Set Allenatore Fuoriclasse dell'Espansione Scarlatto e Violetto di Pokémon. Se siete adulti affezionati al magico mondo dei Pokémon, questo set vi stupirà con il risveglio di nuovi poteri e la scoperta di pericolose leggende che liberano un'onda di energia.

Il set non solo include nove buste di espansione, con tre carte olografiche garantite per ogni busta, ma offre anche una carta promozionale olografica a figura intera di Pikachu e 65 bustine protettive raffiguranti Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Catturate altri Pokémon della regione di Paldea e immergetevi nelle Evoluzioni a Paldea con la guida del giocatore inclusa. È il momento perfetto per espandere la vostra collezione e portare le vostre sfide a un nuovo livello di emozione e tattica.

Proposto a un prezzo promozionale di 62,98€ invece di 72,98€, questo set è un must have per tutti gli appassionati che vogliono ampliare la propria collezione con le ultime evoluzioni dei Pokémon più amati. Ideale per adulti e collezionisti, il Set Allenatore Fuoriclasse promette emozioni intense e momenti di gioco indimenticabili: un'opportunità da non perdere per immergersi in nuove avventure e sfide. Non fatevelo sfuggire!

