Smart TV Sony BRAVIA da 65" con Google TV in sconto di 200€!

Quando si tratta di smart TV, può essere difficile orientarsi in un mercato con tanti modelli, a maggior ragione perché molti hanno caratteristiche simili, se non identiche fra loro. Tuttavia, esiste una linea di televisori che si distingue per l'eccellente qualità e le tecnologie avanzate, in grado di soddisfare anche i consumatori più esigenti, perché si tratta di modelli top di gamma, fra le migliori smart TV in commercio.

Stiamo parlando delle Sony Bravia, e quest'oggi vi segnaliamo che il modello KD65X75WL da 65" è in offerta su Mediaworld a soli 899,00€ anziché 1.099,00€, grazie all'importante sconto di ben 200,00€. L'offerta fa parte dell'iniziativa Tecnologia da brivido, ma teniamo a precisare che questa tornata promozionale terminerà oggi, per cui vi consigliamo di acquistare questa eccezionale smart TV il prima possibile.

Sony Bravia KD65X75WL, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony Bravia KD65X75WL rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano acquistare una nuova smart TV e non vogliono accontentarsi di un prodotto qualsiasi. È progettata per gli amanti dell'intrattenimento: che si tratti di film, eventi sportivi o videogiochi, su questo pannello potrete apprezzare i vostri contenuti preferiti con una qualità davvero eccezionale.

Grazie al processore 4K HDR all'ampia gamma cromatica, infatti, potrete apprezzare miliardi di colori ultra realistici, una caratteristica che poche altre smart TV possono eguagliare. Inoltre, le sue dimensioni generose ne fanno la scelta perfetta sia per chi possiede un ampio salotto che per chi desidera avere una sala cinema in casa propria.

Per quanto riguarda il prezzo, poi, questo modello è stato protagonista di diverse offerte in passato, raggiungendo il minimo storico su Amazon proprio agli inizi di ottobre, quando costava quasi 830,00€. Tenendo però presente che il prezzo mediano per questa ottima Sony Bravia supera i 1.000€, quello proposto oggi da Mediaworld è un buon compromesso fra il prezzo di listino e il più basso di sempre.

Detto questo, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta.

