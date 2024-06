Solo 189€ per mantenere freschi i tuoi alimenti estivi con questo congelatore a pozzo

Se prevedete di dover conservare una quantità di alimenti superiore al solito durante la prossima estate, o se desiderate dare più spazio a quei prodotti che richiedono freschezza per non scongelarsi rapidamente, Unieuro propone un ottimo congelatore a pozzo della rinomata marca Indesit a soli 189€. Si tratta di un prodotto originariamente venduto a 379,90€, quindi potrete risparmiare quasi 200€.

Vedi offerta su Unieuro

Indesit OS 2A 100 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di una generosa capacità di conservazione, l'Indesit OS 2A 100 2 è perfetto per famiglie o per chiunque abbia bisogno di conservare una vasta gamma di alimenti senza preoccuparsi della loro freschezza. Grazie al suo design a pozzo, offre ampio spazio per organizzare e conservare carne, pesce, frutta, verdura e altri alimenti, mantenendoli freschi e pronti all'uso in qualsiasi momento.

Ottimo per i prodotti che richiedono freschezza e che potrebbero scongelarsi rapidamente in frigorifero. Con l'Indesit OS 2A 100 2, è possibile avere la tranquillità di conservare cibi delicati come gelati, torte e altri dessert senza temere che perdano la loro consistenza o il loro sapore.

Se state cercando un congelatore affidabile, spazioso ed efficiente per affrontare le sfide della conservazione alimentare durante l'estate, l'Indesit OS 2A 100 2 è uno di quei modelli da tenere d'occhio. Approfittando dell'offerta di Unieuro, potete assicurarvi di avere sempre a disposizione cibo fresco e di qualità, risparmiando allo stesso tempo quasi 200€ sull'acquisto.

Vedi offerta su Unieuro