Oggi le Sony 1000XM4 hanno una sorpresa in comune con il Black Friday

Le Sony WH-1000XM4 sono uno dei modelli di cuffie Bluetooth più apprezzati e ricercati nel panorama dell'audio di qualità. Con il loro sistema di cancellazione del rumore all'avanguardia e la loro ottima qualità sonora, hanno conquistato milioni di utenti in tutto il mondo. Oggi, c'è una sorpresa che farà felici tutti gli appassionati di tecnologia e audio: le Sony WH-1000XM4 sono tornate in offerta, a un prezzo imbattibile di soli 179€, lo stesso sconto che avevamo visto durante l'ultimo Black Friday su Amazon.

Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono ideali per coloro che cercano un'esperienza sonora di alta qualità abbinata alla comodità della cancellazione del rumore. Grazie al processore HD QN1, queste cuffie offrono un isolamento acustico eccellente, permettendo di immergersi completamente nella musica, nei podcast o nei film, a prescindere dall'ambiente circostante. La loro capacità di supportare l'Hi-Res Audio e di ottimizzare i file musicali compressi le rende perfette per gli audiofili che desiderano ascoltare i dettagli più minuti delle loro tracce preferite.

Inoltre, per chi vive una vita frenetica e ha bisogno di funzionalità intelligenti per gestire le proprie giornate, le Sony WH-1000XM4 offrono caratteristiche come la Wear Detection, che spegne automaticamente le cuffie quando non vengono indossate, e la connessione Multi-Point per passare senza problemi da un dispositivo Bluetooth all'altro.

Grazie alla loro batteria a lunga durata, che garantisce fino a 30 ore di ascolto, e alla possibilità di ricarica rapida, queste cuffie sono consigliate per lavoratori nomadi, studenti e viaggiatori che desiderano cancellare i rumori del mondo esterno e concentrarsi solo sull'audio. Con un prezzo ridotto da 249€ a 179€, rappresentano un investimento eccellente per chi cerca qualità, comfort e tecnologia all'avanguardia.

Vedi offerta su Amazon