Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth potente ma versatile, l’offerta sulla Soundcore Boom 2 Plus è una di quelle da cogliere al volo. Attualmente proposta a 149,99€ invece di 199,99€, con ben 50€ di sconto, questa cassa unisce qualità sonora, autonomia e robustezza in un design pensato per accompagnarvi ovunque. Senza dover alzare il volume a dismisura, potrete godere di un audio potente, bilanciato e coinvolgente, perfetto per ogni occasione.

Soundcore Boom 2 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Il cuore della Boom 2 Plus batte forte con 140W di potenza sonora, grazie ai doppi woofer da 50W e ai tweeter da 20W, supportati dalla tecnologia BassUp 2.0, che aumenta l’uscita del suono del 160% rispetto alla prima generazione. Il risultato? Bassi profondi, alti nitidi e un’eccellente chiarezza stereo grazie alla configurazione 2+2 e al crossover intelligente. È l’esperienza audio che ci si aspetta da un prodotto premium, ora disponibile a un prezzo davvero competitivo.

Dal punto di vista della praticità, la Boom 2 Plus non delude: ricarica rapida da 30W, autonomia fino a 20 ore, e funzione Power Bank integrata da 10W per ricaricare smartphone e altri dispositivi in mobilità. E non importa dove vi troviate: l’altoparlante è impermeabile con certificazione IPX7 e addirittura galleggiante, perfetto per giornate al mare, in piscina o sotto la pioggia.

Infine, l’esperienza d’ascolto si adatta a voi: con l’equalizzatore personalizzabile, potete modellare il suono secondo il vostro gusto, e con la funzione PartyCast 2.0 è possibile collegare oltre 100 altoparlanti per dare vita a eventi memorabili. In poche parole, la Soundcore Boom 2 Plus è un concentrato di tecnologia e prestazioni, ora più accessibile che mai.

Vedi offerta su Amazon