Spendi almeno 399€ da Mediaworld, e ricevi subito uno sconto del 20% sul carrello!

Siete stanchi dei soliti sconti applicati sui prezzi di listino? Mediaworld ha una nuova promozione che fa al caso vostro: con "Sconto Subito", potete risparmiare il 20% sui prezzi già scontati. Questo significa che potete acquistare prodotti a prezzi bassi, ben al di sotto della media. Lo sconto extra non è visibile subito, ma viene applicato al momento del checkout, quindi non preoccupatevi se inizialmente i prezzi sembrano normali. Tuttavia, l'offerta si applica solo ai prodotti con un prezzo minimo di 399€, ma non temete: la promozione include TV e grandi elettrodomestici. Affrettatevi, l'offerta è valida fino al 7 luglio!

Vedi offerte su Mediaworld

Sconto subito di Mediaworld, perché approfittarne?

Approfittare di questa promozione significa ottenere un risparmio immediato e significativo su una vasta gamma di prodotti di ottima fattura. Grazie allo "Sconto Subito", potete acquistare i vostri elettrodomestici o televisori preferiti a prezzi ancora più competitivi del solito, senza dover aspettare i saldi stagionali o altre promozioni future, incluso l'imminente Prime Day.

Tra le occasioni imperdibili di questa promozione, spicca la smart TV LG OLED55B36 da 55 pollici, una delle migliori attualmente disponibili sul mercato. Questo gioiello della tecnologia, già riconosciuto per la qualità eccezionale delle immagini e le prestazioni in gaming, vede il suo prezzo originale di 1.599,99€ scendere drasticamente a 949,99€. Ma non finisce qui: grazie allo "Sconto Subito", il prezzo finale al checkout sarà di soli 759,99€. Una riduzione incredibile che rende questa TV un affare imperdibile.

Per questa cifra, è difficile giustificare l'acquisto di altre smart TV, siano esse QLED, Mini LED o di qualsiasi altra tecnologia concorrente. La LG OLED55B36 offre una qualità dell'immagine superiore, con neri profondi e colori vibranti, rendendo ogni visione un'esperienza coinvolgente. Non perdete tempo: approfittate di questa offerta finché le scorte sono disponibili. Con prezzi così bassi, la concorrenza impallidisce, rendendo questa TV un acquisto intelligente e conveniente.

Vedi offerte su Mediaworld