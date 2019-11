Spotify sbarca su tutti gli smart speaker Sonos per gli account Free

Sonos ha annunciato l'introduzione del supporto alla riproduzione musicale in streaming sui propri smart speaker per chi possiede un account Spotify Free. Il supporto sarà attivato tramite un aggiornamento software, in distribuzione da oggi.

Se siete possessori di uno smart speaker Sonos e sottoscrittori di un abbonamento Spotify Free, ossia il profilo gratuito, ci sono buone notizie per voi: il produttore statunitense infatti ha annunciato l’introduzione del supporto alla riproduzione musicale in streaming sui propri smart speaker per chi possiede un account Spotify Free (prima era limitato agli utenti Premium). Il supporto sarà attivato tramite un aggiornamento software, in distribuzione da oggi.

Le nuove funzioni di Spotify Free su Sonos includono:

Accesso all’intero catalogo di Spotify su shuffle , rendendo ancora più semplice l’ascolto di musica, podcast e altro ancora.

, rendendo ancora più semplice l’ascolto di musica, podcast e altro ancora. Accesso a 15 playlist personalizzate su richiesta, tra cui Discover Weekly, Release Radar e Daily Mix, preferiti come RapCaviar, Viva Latino e altro.

su richiesta, tra cui Discover Weekly, Release Radar e Daily Mix, preferiti come RapCaviar, Viva Latino e altro. Avvio della playlist con la voce in base al titolo, al genere o all’umore con l’Assistente Google su un dispositivo abilitato al servizio vocale.

Attivare la nuova funzione è semplice: basterà assicurarsi anzitutto che l’app Sonos sia aggiornata al software più recente, poi recarsi in Impostazioni> Servizi e fare clic su Aggiungi un servizio in Musica e contenuti> Imposta o Accedi. L’aggiornamento software in via di distribuzione a partire da oggi infine include anche un nuovo design per la navigazione di Spotify nell’app Sonos, che rende l’accesso ai preferiti più coerente con l’app Spotify. Infine da notare che la compatibilità con gli account Spotify Free arriverà anche sugli smart speaker che Sonos ha sviluppato in collaborazione con Ikea.