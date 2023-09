È arrivato il temuto momento del Back to School, con gli studenti che nei prossimi giorni rientreranno nei banchi di scuola. Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto tantissime offerte per risparmiare su prodotti utili per lo studio e il lavoro, mentre oggi ci concentriamo su una promozione che contribuirà a migliorare l’intrattenimento di tutta la famiglia: fino al 20 settembre potrete attivare Disney+ e spendere solo 1,99€ al mese per 3 mesi!

La fantastica offerta lanciata da Disney è valida per tutti i nuovi clienti e per coloro che riattiveranno la sottoscrizione alla piattaforma streaming. Si tratta di un’occasione perfetta per provare il servizio e far divertire tutta la famiglia, godendo di centinaia di contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro ancora.

Considerando che l’abbonamento mensile a Disney+ costa normalmente 8,99€, in tre mesi risparmierete ben 21,00€. Fino alla fine dell’anno, dunque, godrete di questo prezzo speciale, dopodiché potrete decidere se rinnovare l’abbonamento o se disdirlo senza pagare nessun sovrapprezzo.

Nonostante sul catalogo di Disney+ siano presenti film e serie tv per ogni gusto, i prodotti di spicco al momento sono la nuovissima serie targata Lucasfilm Star Wars: Ahsoka, la rivisitazione in live action de La Sirenetta (esatto, quello uscito al cinema pochi mesi fa), i cortometraggi che vedono protagonista il dispettoso alberello combinaguai in I Am Groot (seconda stagione) e l’ultimo film Pixar Elemental.

Vi sono poi la serie documentario Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali di National Geographic, la seconda stagione dello show super acclamato The Bear e la terza stagione di Only Murders in the Building, oltre alla nuova stagione di Italia’s Got Talent disponibile a cadenza settimanale dallo scorso 1° settembre, per la prima volta su una piattaforma streaming. Insomma, avrete l’imbarazzo della scelta, e non vi resterà che scegliere con cosa iniziare!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Disney+ dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

