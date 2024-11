SUPER sconto monitor MSI WQHD da 31,5"! (-13%)

Se state cercando un monitor da gaming davvero imperdibile non potete farvi scappare l'imperdibile offerta sull'esclusivo monitor MSI WQHD da 31,5" su Amazon, pensato per tutti gli appassionati di gaming che cercano una qualità d'immagine superiore e prestazioni elevate. In più, supporta fino a 1.07 miliardi di colori al 115% sRGB, garantendovi immagini e dettagli incredibilmente vividi. Con un prezzo speciale di 229,99€, rispetto al prezzo originale di 265€, avrete un risparmio del 13%. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare a casa vostra la massima espressione del gaming.

Monitor MSI G32CQ5P WQHD da 31,5", chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor MSI WQHD da 31,5" è la scelta ideale per i giocatori hardcore e per gli appassionati di grafica che cercano un'esperienza di gioco immersiva e dettagliata. Con una curvatura ottimale da 1500R, il design senza cornice e un refresh rate di 170Hz, questo monitor promette di immergervi completamente nei vostri mondi virtuali preferiti, garantendo allo stesso tempo un tracking del movimento estremamente fluido e una reattività impeccabile.

Non solo per i giocatori, ma anche per i professionisti nel campo della creazione di contenuti, il monitor MSI WQHD da 31,5" offre enormi vantaggi, grazie al suo ampio spettro di colori che copre il 115% sRGB, permettendo di lavorare con una vasta gamma cromatica per rendering, video editing e design grafico con una fedeltà dei colori senza precedenti. Inoltre, caratteristiche come un alto contrasto nativo e la Night Vision di MSI lo rendono perfetto anche per l'utilizzo in condizioni di bassa luminosità, assicurando dettagli nitidi anche nelle scene più scure.

Vanta una copertura cromatica estesa fino a 1.07 miliardi di colori al 115% sRGB, riducendo la luce blu e utilizzando tecnologie anti-flicker per minimizzare l'affaticamento degli occhi. Offre un contrasto nativo eccezionale e la funzione Night Vision migliora la visibilità in ambienti scuri, mentre le connettività HDMI CEC e DisplayPort garantiscono una vasta compatibilità di dispositivi.

Con un prezzo competitivo di 229,99€, rispetto al prezzo originale di 265€, il monitor MSI WQHD da 31,5" rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva di alta qualità, con prestazioni elevate e una cura per il benessere visivo. Questo monitor combina tecnologia avanzata e design intuitivo, rendendolo una scelta raccomandabile per chi desidera immergersi completamente nel gioco senza compromettere la salute degli occhi.

