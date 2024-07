SUPER SCONTO per questa Smart TV Samsung da 55 pollici, che AFFARE! (-150€)

Siete alla ricerca di un televisore che combini qualità dell'immagine eccezionale, funzionalità smart avanzate e un design elegante? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon: la Smart TV Samsung UE55DU7170UXZT da 55 pollici è ora acquistabile a soli 549,00€, con uno sconto del 21% sul prezzo di listino di 699,00€, permettendovi di risparmiare ben 150€!

Smart TV Samsung UE55DU7170UXZT, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Smart TV rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano godersi i propri contenuti preferiti con una qualità d'immagine senza compromessi. Grazie alla tecnologia Crystal 4K UHD e all'Upscaling in 4K, ogni scena viene riprodotta con dettagli nitidi e colori vivaci. Il design Slim Look lo rende perfetto per chi cerca un televisore che si integri armoniosamente nell'arredamento del salotto.

Gli amanti del gaming troveranno nel dispositivo un alleato prezioso: la funzione Motion Xcelerator assicura immagini fluide e reattive, mentre il Gaming Hub integrato offre accesso rapido ai giochi preferiti, con abbonamenti cloud come GeForce NOW e Xbox Game Pass Ultimate. Come se non bastasse, per chi desidera una casa smart, la compatibilità con Bixby, Alexa e Google Assistant permette di controllare il TV e altri dispositivi smart con semplici comandi vocali, con un hub dedicato per prendere invece il controllo degli altri oggetti smart.

L'esperienza audio non è di certo da meno: le tecnologie Q-Symphony e OTS Lite creano un ambiente sonoro coinvolgente, ideale per film d'azione o concerti, con un risultato ottimo anche senza l'utilizzo di alcuna soundbar.

Attualmente disponibile a 549,00€, la Smart TV Samsung UE55DU7170UXZT rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca un televisore all'avanguardia che non costi una fortuna. La combinazione di qualità dell'immagine 4K, funzionalità smart avanzate e design elegante lo rende una scelta versatile e duratura, perfetta sia per gamer che per appassionati di cinema e serie TV.

