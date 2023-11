SUPER sconto su questa friggitrice ad aria doppia! (-42%)

Offerta TOP Black Friday su Amazon per la friggitrice ad aria Dual Zone Ninja Foodi MAX. Questo innovativo prodotto 6 in 1, con eleganti accenti di rame, è perfetto per cuocere, arrostire e molto altro ancora, in modo sano e senza olio. In esclusiva su Amazon, è ora disponibile a soli 159,99€, rispetto al prezzo originale di 276,49€, grazie a un'incredibile sconto del 42%.

Ninja Foodi MAX, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Dual Zone Ninja Foodi MAX è perfetta per chi è alla ricerca di un alleato versatile in cucina, in grado di rendere più facile e veloce la preparazione di piatti gustosi e salutari. Se avete una famiglia numerosa, o amate avere ospiti per cene e pranzi, la capienza extra-large di questa friggitrice ti consentirà di cucinare fino a 8 porzioni contemporaneamente. Grazie alle due zone di cottura indipendenti, puoi preparare due diverse pietanze, ad esempio carne e verdure, utilizzando differenti impostazioni di cottura, ma terminando allo stesso tempo. Insomma, con questa friggitrice si riducono i tempi in cucina, senza sacrificare la bontà e la leggerezza dei piatti, visto che consente di cuocere con il 75% di grassi in meno!

La friggitrice ad aria Dual Zone Ninja Foodi MAX si presenta con un design elegante, in nero arricchito da accenti di rame. È dotata di due cassetti antiaderenti, ciascuno con una capienza di 4,75 litri, per un totale di 9,5 litri. Dispone di 6 funzioni di cottura: massima croccantezza, frittura ad aria, arrosto, cottura, riscaldamento e disidratazione. Le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia.

In conclusione, la friggitrice ad aria Dual Zone Ninja Foodi MAX, ora in offerta esclusiva su Amazon a soli 159,99€ rispetto al prezzo originale di 276,49€, è un investimento consigliato per chi desidera una soluzione comoda e pratica in cucina. La sua versatilità, la velocità di cottura e la capacità di ridurre l'uso di olio rendono la Ninja Foodi MAX una scelta eccezionale per chi vuole cucinare cibi deliziosi in maniera più sana e rapida.

