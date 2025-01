Switchbot presenta il primo robot multitasking per la casa

Al CES 2025, SwitchBot ha presentato una novità che potrebbe ridefinire il concetto di gestione domestica: il SwitchBot K20+ Pro, il primo robot multitasking per la casa. Questo dispositivo rivoluzionario combina aspirazione, sicurezza, purificazione dell’aria e consegna intelligente in un’unica piattaforma, offrendo anche ampie possibilità di personalizzazione fai-da-te.

Al centro del K20+ Pro c’è la tecnologia FusionPlatform, una base modulare che consente al robot di integrare una vasta gamma di accessori e dispositivi intelligenti. Grazie a ClawLock, un sistema di aggancio avanzato, il K20+ Pro può svolgere molteplici funzioni, come consegnare oggetti, monitorare animali domestici, purificare l’aria e persino mobilitare tablet intelligenti.

Consegna intelligente: La piattaforma mobile del K20+ Pro può trasportare oggetti fino a 8 kg, rendendolo ideale per recapitare cibo, bevande o piccoli pacchi in casa, offrendo un supporto prezioso soprattutto per famiglie con anziani o animali domestici.

Sicurezza domestica: Con il Patrol Kit, dotato di telecamera Pan/Tilt Cam Plus 2K o 3K, il robot garantisce monitoraggio in tempo reale e rilevamento dei movimenti, fornendo notifiche istantanee tramite l’app SwitchBot.

Purificazione dell’aria: Il Purificatore d’Aria Kit trasforma il K20+ Pro in un dispositivo mobile per la pulizia dell’aria, neutralizzando allergeni e odori mentre si sposta tra le stanze.

Aspirazione avanzata: Il Combo Kit combina un aspirapolvere leggero senza filo con quattro modalità di pulizia, assicurando una raccolta completa della polvere grazie alla tecnologia TwinFlow.

La piattaforma FusionPlatform apre le porte alla creatività fai-da-te, permettendo agli utenti di personalizzare il robot con accessori stampati in 3D, componenti di terze parti e dispositivi aggiuntivi. Questo rende il K20+ Pro un vero e proprio telaio per la sperimentazione ingegneristica.

Grazie alla navigazione D-ToF Lidar, il robot crea mappe dettagliate della casa, muovendosi con precisione millimetrica anche negli spazi più complessi. Inoltre, il K20+ Pro è compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri, integrandosi perfettamente in qualsiasi ecosistema smart home.

Con la promessa di rivoluzionare la robotica domestica, il SwitchBot K20+ Pro sarà disponibile sul mercato entro fine anno, offrendo soluzioni innovative per semplificare la vita quotidiana.