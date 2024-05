TV 65" con HDR fenomenale in offerta a un prezzo mai visto prima

Quando si tratta di acquistare un televisore con specifiche tecniche all'avanguardia, TCL si distingue come uno dei marchi più interessanti. Questo produttore è in grado di competere egregiamente con i principali leader del settore dei pannelli per TV. Attualmente, spicca un'offerta imperdibile sul modello TCL 65QM8B, basato sulla tecnologia Mini LED. Questa tecnologia, sempre più raffinata negli anni, permette al pannello di questo televisore di superare ampiamente i 1000 nits di luminosità. Un'altra ottima notizia è il prezzo: Amazon lo propone oggi al miglior prezzo di sempre, solo 849€ per il modello da 65 pollici.

TCL 65QM8B, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 65QM8B è un'eccellente scelta per gli appassionati di cinema e gaming alla ricerca di un'esperienza visiva di alto livello senza compromessi. Questo TV Mini LED da 65” con tecnologia QLED e 144Hz è consigliato a chi non vuole perdersi nemmeno un dettaglio delle proprie scene preferite, offrendo colori accurati e dettagli precisi, grazie anche alla risoluzione 4K HDR Premium.

Che si tratti di guardare l'ultimo blockbuster o di immergersi nell'azione mozzafiato di un videogame, il display a 144Hz garantisce una fluidità e una nitidezza eccezionali, rendendolo perfetto per film d'azione e sportivi. Inoltre, il TCL 65QM8B si rivolge ai videogiocatori più esigenti grazie al Game Master Pro 2.0, compatibile con le ultime tecnologie come HDMI 2.1, ALLM, VRR a 144Hz, oltre a FreeSync Premium Pro e un game accelerator a 240Hz che minimizza la latenza.

Aggiungete a ciò un sistema audio ONKYO 2.0 con suono Dolby Atmos per un'immersione sonora di qualità superiore. E con Google TV integrato, controllo vocale e compatibilità sia con Google Assistant che Alexa, nonché il supporto Apple AirPlay 2, questo TV rappresenta una scelta versatile per l'intrattenimento domestico smart e connesso.

