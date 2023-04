State cercando una videocamera di sicurezza moderna e di facile utilizzo? Amazon vi propone questa telecamera Wi-Fi da interno TP-Link in offerta a soli 25,49€ anziché 39,99€, con un importante sconto del 36%.

I suoi sensori di movimento e la visione notturna permettono a questa telecamera compatta di monitorare la vostra casa, offrendovi delle immagini di ottima qualità grazie alla risoluzione a 2MP FHD. Se invece desiderate una maggiore risoluzione, Amazon vi propone la stessa videocamera in versione da 3MP UHD in offerta a soli 34,99€ invece di 39,99€, con uno sconto del 13%.

Questa videocamera di sorveglianza wireless garantisce immagini nitide fino a 8 metri di distanza anche di notte, poiché è dotata di visione notturna a infrarossi; questa caratteristica la rende perfetta per sorvegliare con discrezione tutti gli ambienti della vostra casa, inclusa la stanza dei bambini.

Inoltre, dispone anche di audio bidirezionale che vi permetterà di comunicare con chi si trova nella stanza sorvegliata dalla vostra nuova videocamera TP-Link. In questo modo, potrete far sentire la vostra voce ai vostri animali domestici, per farli sentire meno soli quando non sarete in casa.

La videocamera si collega facilmente alla vostra rete Wi-Fi domestica per tenere sotto controllo la vostra casa quando siete via, sfruttando le funzionalità dell’app Tapo. Quando i sensori di movimento rilevano spostamenti sospetti, inviano notifiche in tempo reale al vostro smartphone direttamente tramite app, che permette anche di far scattare l’allarme sonoro o luminoso integrato, per scoraggiare eventuali malintenzionati. La compatibilità con Alexa Echo Show garantisce inoltre una grande flessibilità di utilizzo.

Infine, questa videocamera TP-Link dispone di due sistemi di archiviazione per i vostri video: il cloud e lo storage locale tramite micro-SD fino a 128GB, non inclusa nella confezione.

Affidate la sicurezza della vostra casa a questa videocamera TP-Link approfittando dell’offerta di Amazon, che offre la versione a 2MP FHD a soli 25,49€ anziché 39,99€, con un risparmio del 36%. Se preferite, trovate in offerta anche la versione a 3MP UHD a soli 34,99€ invece di 39,99€, con uno sconto del 13%. Scegliete la versione che preferite, ma vi consigliamo di fare in fretta, prima che le offerte si esauriscano.

