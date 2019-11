Tidal festeggia Black Friday e Cyber Monday con abbonamenti streaming a prezzi stracciati

Tidal, la piattaforma streaming musicale di riferimento per gli audiofili, ha deciso di sfruttare il Black Friday e il Cyber Monday scontando notevolmente il suo abbonamento. Dal 25 novembre fino al 3 dicembre 2019 i nuovi clienti potranno infatti accedere a quattro mesi di Tidal Premium a 0.99 euro oppure a 1.99 euro per l’abbonamento HiFi – del valore di 39.96 euro (Premium) e di 79.96 euro (HiFi) per quattro mesi.

Si tratta di una promozione limitata nel tempo ma utile per provare l’offerta del catalogo composto da oltre 60 milioni di brani, 250 mila video musicali, centinaia di eventi live e migliaia di playlist di ogni genere. Se da una parte il numero di tracce è in linea con la concorrenza più blasonata – si pensi a Spotify o Apple Music, dall’altra bisogna riconoscere che il servizio di origine norvegese ha puntato fin dall’inizio sui formati audio lossless.

L’abbonamento Tidal Premium offre un tradizionale AAC con bitrate a 320 Kbps, mentre la versione HiFi con qualità CD si affida a FLAC 16bit/44.1kHz o 1411kbps. Recentemente, per gli abbonati Hifi, è stato introdotto gratuitamente anche Tidal Master che consente di ascoltare tramite l’app Tidal su desktop, Android e iOS oltre 170mila tracce Master Quality Authenticated (96 kHz/24 bit). In pratica si tratta di una collezione di titoli e playlist che alla sorgente gode di una registrazione di maggiore qualità – Tidal la chiama “Magistrale”.

Per aderire alle offerte promozionali è sufficiente accedere a Tidal.com/Blackfriday. Alcune piattaforme multimediali smart compatibili sono Waze, Plex, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables e Sonos.

“Dopo questa promo di quattro mesi, gli utenti avranno la possibilità di proseguire il proprio abbonamento al costo di 9.99 euro al mese per la versione Premium e di 19.99 euro al mese per l’HiFi”, conclude la società. “Sono disponibili sconti per gli studenti (-50%), i militari (-40%), per il personale paramedico/di pronto soccorso (-40%) e le famiglie (6 account al costo di 14.99 euro per Premium o 29.99 euro per HiFi)”.