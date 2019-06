TIM 5G Inside Out, concept di prodotti e servizi innovativi per la rivoluzione 5G

TIM ha inaugurato "TIM 5G Inside Out" , un progetto per favorire la nascita di concept di prodotti e servizi innovativi basati sulla tecnologia 5G.

TIM ha inaugurato oggi a Torino il progetto “TIM 5G Inside Out“ che in collaborazione con Talent Garden tenterà di “sensibilizzare il mercato sulle opportunità del 5G in Italia e creare una comunità che operi in settori-chiave dell’innovazione tecnologica”. I “settori” di riferimento sono Industria 4.0, mobilità e Smart City, infrastrutture e logistica, intrattenimento e turismo.

A Torino il tema centrale è stato quello dell’Industria 4.0 abbinato alla 5G, con l’attiva partecipazione della specialista in robotica Comau. Ma si è trattato della prima tappa di “TIM 5G Inside Out” perché vi saranno eventi analoghi a Milano, Napoli e Roma.

“Nel corso degli incontri i partecipanti hanno il compito di sviluppare idee e concetti indicati da esperti del settore affiancati da un team di persone anch’esse appassionate di tecnologia: innovatori, startupper, creativi, designer, ecc”, spiega TIM. “Alla fine della giornata vengono messi a punto alcuni concept di prodotti e servizi innovativi basati sulla tecnologia 5G nei diversi ambiti, utilizzando metodologie ispirate al Design Thinking. I risultati di lavoro del gruppo sono presentati ad una giuria di esperti che sceglie il vincitore”.

Il progetto terminerà a dicembre con i vincitori delle quattro tappe: a quel punto verrà designato il miglior team che avrà la possibilità di trascorrere due giorni a Madrid per partecipare al Singularity U Spain Summit.

“Ogni evento di rilancio sarà anticipato da una sessione di Think Tank sull’impatto del 5G su quel campo specifico”, conclude TIM. “L’incontro prevede un gruppo di discussione moderato dal team di esperti per far emergere idee e concept innovativi abilitati dalla tecnologia 5G e relativi al settore di Industria 4.0”.