Sconto immediato di 60€ sull'aspirapolvere che si pulisce da solo!

Se volete abbinare il potere aspirante dei migliori aspirapolvere senza fili con una funzionalità di autopulizia che vi liberi dal compito di pulire l'apparecchio manualmente, Tineco offre la soluzione ideale nel suo assortimento. Il modello in questione è il PURE ONE Station, un aspirapolvere che rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della pulizia domestica. Recentemente introdotto sul mercato e disponibile su Amazon, questo prodotto può essere vostro approfittando di uno sconto di 60€ sul prezzo di listino di 599€, permettendovi di acquistarlo a soli 539€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Tineco PURE ONE Station, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tineco PURE ONE Station è progettato per chi è alla ricerca di una soluzione innovativa ed efficiente per la pulizia domestica. È ideale per chi possiede animali domestici e combatte quotidianamente con peli sparsi per tutta la casa, grazie alla sua spazzola ZeroTangle, che evita l'aggrovigliamento dei peli, mantenendosi pulita più facilmente.

Altresì, è l'aspirapolvere perfetto per le persone che desiderano minimizzare il tempo speso per la pulizia e lo svuotamento dei recipienti. Con un serbatoio da 3 litri, il Tineco PURE ONE Station trattiene sporco e polvere fino a 60 giorni. L'autopulizia da spazzola a pattumiera e una durata della batteria migliorata del 200% rispetto ad altre sul mercato, lo rendono un alleato fidato per mantenere la casa pulita senza sforzo.

Grazie al suo hub OmniHub 4 in 1, questo aspirapolvere senza fili non solo garantisce un pulito profondo su pavimenti duri e tappeti, ma offre anche una comodità senza precedenti. Dopo l'uso, si pulisce automaticamente, si ricarica e si ripone in modo ordinato, rendendo la gestione quotidiana ancora più semplice. Se state cercando quindi un elettrodomestico che vi liberi dai compiti domestici tramite tecnologie intelligenti e funzioni automatizzate, il Tineco PURE ONE Station vi soddisferà pienamente.

Vedi offerta su Amazon