Torna il Winter cashback di Fujifilm! Fino a 1000€ in meno su fotocamere e obiettivi

Se siete alla ricerca di macchine fotografiche di un certo livello, vi informiamo che Fujifilm ha messo a disposizione una delle promozioni più vantaggiose dell'anno: la Fujifilm Winter Cashback. Questa iniziativa offre un'occasione unica per risparmiare come mai prima d'ora, permettendo agli appassionati di fotografia di soddisfare le loro esigenze con prodotti d'eccellenza della gamma GFX e Serie X.

E con l'arrivo del Black Friday, questa promozione diventa ancora più allettante. Fujifilm comunica infatti che fino al 1 dicembre il cashback raddoppia all'acquisto della GFX100S o del Vertical Battery Grip VG-XH. La GFX100S è una fotocamera digitale della gamma Large Format, mentre il VG-XH è un accessorio per X-H2/H2S. Si tratta di opportunità uniche, con risparmi fino a 1.600,00€.

Grazie al periodo favorevole che si estende fino al 18 gennaio 2024, una vasta selezione di prodotti del marchio sarà in promozione, offrendo a tutti la possibilità di ampliare il proprio corredo fotografico a prezzi bassi. In particolare, la promozione garantirà un rimborso che rende l'acquisto più conveniente, dimostrando l'impegno dell'azienda nel fornire un'opportunità di risparmio per tutti coloro che cercano macchine fotografiche di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Fujifilm Winter Cashback, chi dovrebbe approfittarne?

La promozione pubblicata da Fujifilm è un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di fotografia che sono alla ricerca di macchine fotografiche e obiettivi ad alte prestazioni a prezzi convenienti. In particolare, sarà vantaggiosa per coloro che cercano macchine fotografiche avanzate della gamma GFX e Serie X per migliorare le proprie capacità fotografiche e ottenere risultati professionali.

Inoltre, siccome la promozione si estende fino al 18 gennaio 2024, è il momento ideale anche per chi sta cercando un regalo durante il periodo natalizio o per altre occasioni speciali. Detto ciò, va sottolineato che le richieste di rimborso devono essere inviate entro il 18 febbraio 2024, e farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto.

Partecipare è semplice: basta acquistare uno dei prodotti inclusi nel programma cashback durante il periodo promozionale. Dopo l'acquisto, seguire le istruzioni dettagliate sul sito web e richiedere il rimborso. Tutti i dettagli sulla promozione, inclusi i termini e le condizioni, sono disponibili a questo link. Sono ammesse un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale. Ciascuna domanda sarà accolta solo se non include lo stesso modello delle richieste precedenti.

Per quanto riguarda invece il raddoppio cashback sui due prodotti citati prima, ogni cliente potrà usufruire del raddoppio una sola volta per ciascun prodotto incluso nella promozione, con un massimo di due richieste complessive, a condizione che ogni richiesta non includa lo stesso modello delle richieste precedenti.

Di seguito, la lista completa dei rivenditori autorizzati:

Serie X : https://fujifilm-x.com/it-it/wp-content/uploads/sites/19/2023/10/ITALY-X-Series-RESELLERS-List.pdf

GFX: https://fujifilm-x.com/it-it/wp-content/uploads/sites/19/2023/10/ITALY-GFX-Series-RESELLERS-List.pdf

Sarà possibile risparmiare da un minimo di 100,00€ fino a un massimo di 1.000,00€, a seconda del prodotto scelto. Un'interessante caratteristica è la possibilità di sommare i bonus per acquisti multipli, offrendo ulteriori vantaggi a chi desidera ampliare la propria attrezzatura fotografica.

