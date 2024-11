Trasforma il tuo salotto in un cinema con questa smart TV LG OLED, oggi in SUPER SCONTO! - 37%

Se siete alla ricerca di un televisore di alta gamma che unisca prestazioni eccezionali e un design elegante, l'LG OLED65G45LW da 65" è una scelta da considerare seriamente. Attualmente disponibile su Amazon a soli 2.019€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato di 3.199€, rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia e intrattenimento domestico. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

LG OLED65G45LW, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello fa parte della Serie G4 2024 di LG e offre una serie di caratteristiche avanzate che lo distinguono nel panorama dei televisori OLED. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore α11, progettato specificamente per la tecnologia OLED, che utilizza l'Intelligenza Artificiale per ottimizzare immagini e suoni, garantendo un'esperienza visiva e auditiva senza precedenti.

Una delle innovazioni più rilevanti è la tecnologia Brightness Booster Max, che aumenta la luminosità delle immagini fino al 30% rispetto ai modelli OLED tradizionali. Questo miglioramento è reso possibile grazie a un'architettura avanzata e ad algoritmi di controllo della luce, offrendo colori più vividi e dettagli più nitidi, anche in ambienti luminosi.

Per gli amanti del cinema, il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos porta l'esperienza cinematografica direttamente nel vostro salotto, offrendo immagini dettagliate e un audio coinvolgente. Inoltre, il televisore è ideale per i gamer più esigenti: con un input lag ridotto, supporto per 4K a 144Hz, VRR, G-Sync e FreeSync, garantisce un gameplay fluido e reattivo. Le quattro porte HDMI 2.1 assicurano la massima compatibilità con le console di nuova generazione.

Il sistema operativo webOS24, potenziato dall'Intelligenza Artificiale ThinQ AI, offre un'interfaccia intuitiva e accesso a una vasta gamma di app di streaming. Il telecomando puntatore incluso facilita la navigazione e il controllo vocale, rendendo l'interazione con il televisore semplice e piacevole.

In defintiiva, LG OLED65G45LW combina tecnologia all'avanguardia, design raffinato e un prezzo competitivo, soprattutto considerando lo sconto attuale su Amazon. Che siate appassionati di cinema, gaming o semplicemente alla ricerca di un televisore di qualità superiore, questo modello rappresenta una scelta eccellente per elevare la vostra esperienza di intrattenimento domestico.

