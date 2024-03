Questa soundbar costa SOLO 30€ ma che SOUND (-25%)

Se siete alla ricerca di una soundbar che offra un audio di qualità per l'ascolto ravvicinato, adatta quindi per essere collocata sotto al monitor del PC, le offerte di primavera di Amazon arrivano ancora una volta in vostro soccorso. Potrete infatti approfittare di uno sconto mai visto prima sulla Trust Gaming GXT 1619 Rhox. Questa soundbar, oltre ad essere compatta e dotata di illuminazione, vede il suo prezzo ridotto del 25%, consentendovi di portarla a casa al modico prezzo di soli 29,99€.

Trust Gaming GXT 1619 Rhox, chi dovrebbe acquistarla?

La Trust Gaming GXT 1619 Rhox è un modello ideale per chi cerca un audio immersivo senza occupare troppo spazio sulla scrivania. Con i suoi 12W di potenza di picco, questa soundbar si rivela perfetta non soltanto per gli appassionati di gaming, ma anche per chi desidera migliorare la qualità audio del proprio computer, laptop o TV. La sua compattezza, unita a una qualità sonora discreta per la sua fascia, la rende ideale per chi vive in spazi ridotti o per chi preferisce un setup minimalista.

Inoltre, la possibilità di regolare l'illuminazione RGB la trasforma in un vero e proprio elemento di arredo, capace di aggiungere un tocco di personalità a ogni stanza, a maggior ragione con le sue ben 6 modalità di luci. Chiunque voglia dare un'impronta personale al proprio ambiente gaming o lavorativo troverà quindi in questa soundbar una soluzione ottimale.

Come detto, gli altoparlanti integrati offrono una qualità stereo in un'unica unità compatta, ideale per godersi tanto i videogiochi quanto film e musica. La facilità di installazione, con il collegamento tramite jack 3,5 mm e alimentazione USB, rende questo prodotto apprezzabile fin dai primi momenti di utilizzo. Con un prezzo di soli 29,99€, rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un upgrade immediato sull'audio senza gravare sul budget.

Vedi offerta su Amazon