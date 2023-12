Turbine eoliche senza pale, energia rinnovabile con meno seccature

Le turbine eoliche hanno alcuni difetti decisamente evidenti: sono costose da installare e mantenere e richiedono molto spazio, vista la grande dimensione delle pale rotanti. C’è però un’azienda che sembra voler risolvere questi problemi: si chiama Katrick Technologies e ha sviluppato nuove turbine eolice dalla forma esagonale, compatte e senza pale, studiate appositamente per le aree urbane.

Si possono installare su edifici esistenti e sfruttano degli “aeroformi oscillanti” per catturare il vento, una caratteristica che permette di sfruttare anche venti meno forti di quelli necessari per far girare le pale delle turbine eoliche classiche.

Gli aeroformi convertono l'energia cinetica del vento in oscillazioni meccaniche, che vengono poi convertite in elettricità. Il design inoltre riduce il rischio di collisioni con gli uccelli e permette di aggiungere griglie o altre misure di sicurezza per evitare l’ingresso di animali e detriti.

La soluzione di Katrick Technologies, oltre che più pratica e meno invasiva, è anche più economica rispetto alle classiche turbine. Non sono in pochi a pensare che questo design permetta di generare meno potenza rispetto a quello usato finora, ma l’azienda sostiene che 1km dei loro pannelli stradali è in grado di alimentare 760 case ogni anno, o caricare 80.000 Tesla.

Katrick Technologies non è l’unica società a portare avanti studi su turbine eoliche avanzate: anche Aeromine, azienda texana, sta sviluppando una soluzione compatta ed efficiente, ispirata alle auto da corsa e progettata per lavorare in abbinata ai pannelli solari.