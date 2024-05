Solo 70€ per una soundbar trasformabile in sistema 2.0

Quando si parla di soundbar, la collocazione più comune è solitamente davanti o sotto al televisore. Tuttavia, la Ultimea Apollo S40 ridefinisce questi confini: può infatti trasformarsi, ogni volta che lo desiderate, in una coppia di altoparlanti stereo 2.0. Ecco una notizia ancora migliore: oggi su Amazon potete acquistare questo modello al prezzo più basso di sempre, grazie a un coupon che riduce il costo a soli 69,99€ al momento del pagamento.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

Ultimea Apollo S40, chi dovrebbe acquistarla?

La Ultimea Apollo S40 è ideale per chi cerca un'esperienza audiovisiva di alta qualità senza sacrificare lo spazio. Con la sua capacità di assemblarsi in diversi stili, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento o spazio, rendendola perfetta per chi ha limitazioni di spazio ma non vuole compromettere la qualità del suono. La modalità smontabile non solo risparmia spazio ma migliora anche il campo sonoro, offrendo un suono più forte e ricco grazie ai suoi 2 tweeter e woofer integrati.

Inoltre, la possibilità di collegare un subwoofer attivo esterno (non incluso) offre agli amanti della musica e del cinema la possibilità di intensificare ulteriormente la loro esperienza auditiva. Per gli appassionati di giochi, musica e film, la Ultimea Apollo S40 è una scelta eccellente. Con 3 modalità di equalizzazione progettate per scopi specifici, consente di personalizzare l'esperienza sonora a seconda del contesto di utilizzo.

Che si tratti di ascoltare musica, guardare un film o immergersi in un gioco, l'audio è sempre ottimale. Come se non bastasse, la tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e veloce, permettendo uno streaming senza lag da qualsiasi dispositivo. Il tutto a un prezzo di 69,99€, che è davvero irrisorio per una soundbar da queste caratteristiche.

