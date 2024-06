Viaggia in sicurezza con N26 Business You, il conto dedicato ai liberi professionisti sempre in movimento

Scopri N26 Business You, il conto corrente business ideale per freelance e liberi professionisti che viaggiano spesso. A soli 9,90 € al mese, questo conto offre una vasta gamma di servizi, inclusi pagamenti senza commissioni all’estero, prelievi gratuiti e illimitati in tutto il mondo e un pacchetto assicurativo completo grazie alla collaborazione con Allianz. Non perdere l'occasione di sfruttare questa offerta unica e conveniente, perfetta per i professionisti sempre in movimento.

Conto N26 Business You, a chi conviene?

N26 Business You è pensato per liberi professionisti e freelance che hanno bisogno di gestire le proprie finanze in modo efficiente mentre viaggiano. Grazie all'assenza di commissioni sui pagamenti in valuta estera e ai prelievi gratuiti ovunque, potrai concentrarti sulla tua attività senza preoccuparti delle spese bancarie. Il pacchetto assicurativo Allianz copre emergenze mediche e dentistiche, ritardi nei viaggi e smarrimento dei bagagli, offrendoti una tranquillità completa durante i tuoi spostamenti. Inoltre, con lo 0,1% di cashback su tutti gli acquisti, ogni spesa si trasforma in un piccolo investimento per la tua attività. Le notifiche push in tempo reale e la categorizzazione automatica delle transazioni ti permettono di avere sempre sotto controllo le tue finanze.

Ma non è tutto. N26 Business You utilizza l’intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente tutte le tue transazioni, fornendoti una panoramica chiara e intuitiva delle tue spese mensili. Questo ti aiuta a monitorare e controllare meglio il tuo budget. N26 Business You ti aiuta anche a risparmiare con la funzionalità "Spaces" che ti permette di creare fino a 10 sottoconti separati dal conto principale, perfetti per gestire spese specifiche o risparmiare per progetti futuri. Gli spazi condivisi permettono di collaborare finanziariamente con colleghi o partner di progetto. Inoltre, grazie alla funzione MoneyBeam e ai bonifici SEPA istantanei, puoi trasferire denaro rapidamente e in sicurezza, ricevendo pagamenti in pochi secondi, funzione particolarmente utile per le fatture che devono essere saldate rapidamente.

N26 Business You rappresenta una scelta conveniente e vantaggiosa per liberi professionisti e freelance che viaggiano spesso. Con servizi pensati per chi è sempre in movimento, come pagamenti senza commissioni, prelievi gratuiti in tutto e un pacchetto assicurativo completo, potrai gestire la tua attività in totale serenità. A un prezzo di soli 9,90 € al mese, avrai a disposizione un conto corrente completo, pensato per professionisti dinamici che vogliono gestire al meglio le proprie finanze e viaggiare in sicurezza azzerando costi e commissioni all'estero.

