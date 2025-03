Ultimi giorni delle offerte anniversario su Aliexpress! Non perdere gli sconti fino all'80%

Se non avete ancora approfittato delle incredibili offerte per il 15° anniversario di AliExpress, è il momento perfetto per farlo! Questa promozione è una delle più convenienti mai lanciate dalla piattaforma, con sconti che arrivano fino all’80% su una vasta gamma di prodotti. Dai dispositivi elettronici all’abbigliamento, dagli accessori per la casa ai gadget tecnologici, c’è davvero di tutto a prezzi stracciati. Inoltre, AliExpress ha messo a disposizione una serie di coupon che permettono di abbassare ulteriormente il costo degli acquisti, rendendo il risparmio ancora più significativo. Tuttavia, bisogna affrettarsi: la promozione terminerà il 26 marzo, quindi il tempo per approfittarne sta per scadere.

Vedi offerte su Aliexpress

Uno dei punti di forza di questa iniziativa è che gli sconti extra sono accessibili a tutti, dato che bastano meno di 20€ di spesa minima per poter applicare i coupon. Considerando l'ampia offerta di prodotti a prezzi già vantaggiosi su AliExpress, con una cifra così contenuta è possibile acquistare molto più di quanto si potrebbe pensare. Che siate alla ricerca di un piccolo gadget, di accessori per lo smartphone o di capi di abbigliamento a prezzi ridotti, questo è il momento giusto per aggiungere al carrello tutto ciò che vi serve. Inoltre, grazie alle continue promozioni a tempo, è possibile trovare occasioni ancora più vantaggiose rispetto al solito.

Tuttavia, bisogna tenere presente che, essendo ormai gli ultimi giorni dell’iniziativa, molti coupon potrebbero essere già esauriti. Questo significa che alcuni codici promozionali potrebbero non essere più validi al momento dell’acquisto. Nonostante ciò, vale comunque la pena tentare, poiché alcuni sconti potrebbero ancora essere disponibili e applicabili su diversi articoli. Il consiglio è di verificare direttamente sul sito o tramite l’app di AliExpress, aggiungere i prodotti desiderati al carrello e testare i vari coupon prima di completare l’ordine.

Insomma, se volete approfittare di questa incredibile ondata di sconti, non aspettate oltre: il 26 marzo sarà l'ultimo giorno utile per fare acquisti a prezzi imbattibili. Dopo questa data, le promozioni termineranno e i prezzi torneranno ai livelli standard. Se avete bisogno di qualcosa o semplicemente volete concedervi un acquisto vantaggioso, questo è il momento ideale per farlo.

Codici sconto per il 15° anniversario Aliexpress

ITAS2 : 2€ di sconto su un acquisto minimo di 19€

: 2€ di sconto su un acquisto minimo di 19€ ITAS6 : 6€ di sconto su un acquisto minimo di 39€

: 6€ di sconto su un acquisto minimo di 39€ ITAS8 : 8€ di sconto su un acquisto minimo di 59€

: 8€ di sconto su un acquisto minimo di 59€ ITAS12 : 12€ di sconto su un acquisto minimo di 89€

: 12€ di sconto su un acquisto minimo di 89€ ITAS20 : 20€ di sconto su un acquisto minimo di 139€

: 20€ di sconto su un acquisto minimo di 139€ ITAS40 : 40€ di sconto su un acquisto minimo di 239€

: 40€ di sconto su un acquisto minimo di 239€ ITAS60 : 60€ di sconto su un acquisto minimo di 369€

: 60€ di sconto su un acquisto minimo di 369€ ITAS70: 70€ di sconto su un acquisto minimo di 469€

I prodotti più interessanti

Alcune delle migliori offerte Aliexpress

Vedi offerte su Aliexpress