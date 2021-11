Una demo inedita di Whitney Houston andrà all’asta come NFT

La cantante e attrice americana Whitney Houston avrà il suo lavoro commemorato sottoforma di NFT. La collezione sarà creata da OneOf, una “piattaforma NFT eco-consapevole costruita appositamente per il verticale musicale”, supportata dal leggendario produttore Quincy Jones. La collezione NFT includerà una canzone registrata da Houston all’età di 17 anni, che non è mai stata pubblicata. Sarà in vendita durante la Miami Art Week, che inizierà il prossimo 1 ° dicembre.

Per i clienti più esclusivi inoltre saranno disponibili anche rare foto d’archivio di Houston degli inizi della sua carriera. Il secondo livello più alto, Diamond, presenterà anche opere d’arte di Diana Sinclair basate su video musicali per “The Greatest Love of All” e “I Will Always Love You”. OneOf rilascerà più NFT di questo tipo e l’NFT di Houston è solo il primo dei molti in programma. La piattaforma mira a elencare migliaia di NFT a prezzi accessibili, per dare a più fan l’opportunità di conservare queste preziose risorse.

L’arrivo di un nome così grande nello spazio NFT è un enorme impulso per il mercato NFT. Gli NFT si sono rapidamente diffusi in diversi settori, aiutando marchi e creatori ad attingere alle proprietà intellettuali per interagire con il loro pubblico. L’industria cinematografica e musicale è tra le tante che stanno mostrando un enorme interesse nell’utilizzo di NFT. I musicisti che hanno già lavorato con la tecnologia includono Eminem, Grimes, The Weeknd e molti altri.