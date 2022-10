Se abitate in città, ma non solo, sarete sicuramente molto attenti alla sicurezza della vostra abitazione. Tra porte blindate e sensori sulle finestre non si mai troppo sicuri. Se volete un livello di sicurezza aggiuntivo potreste optare per l’installazione di videocamere, campanelli e citofoni smart. Anche Amazon offre una sua linea di prodotti di questo tipo che, oltre a essere integrati con Alexa, in questi giorni sono super scontati, raggiungendo in alcuni casi anche il 50% in meno!

Se siete interessati alle videocamere di sicurezza troverete moltissime soluzioni valide tra i prodotti Blink, sia per l’esterno che per l’interno. Se volete iniziare con una soluzione base vi consigliamo di provare il bundle comprensivo di una videocamera per esterni e una Blink Mini per interni. La Blink Outdoor è una camera wireless alimentata a batteria, mentre la Blink Mini ha bisogno di essere collegate all’alimentazione. Entrambe si connettono alla vostra rete domestica tramite un modulo di sincronizzazione fornito nel bundle. Una volta impostato il sistema potrete monitorare tutto tramite smartphone o anche tramite altri dispositivi Echo dotato di schermo. Con uno sconto del 59% questa è sicuramente tra le offerte più interessanti.

Un’altro prodotto molto interessante, se non ne siete già in possesso, è il Blink Video Doorbell. Si tratta di un campanello smart con videocamera incorporata che fungerà da videocitofono. Anche potrete ricevere notifiche e visualizzare chi è alla porta direttamente dal vostro smartphone o dai dispositivi Echo compatibili. In questo caso il prodotto viene proposto con uno sconto del 33%, portando il prezzo ad appena 39,99€, decisamente meno dell’installazione di un qualsiasi voglia videocitofono.

Sono comunque tantissimi i prodotti Blink in offerta durante questo Prime Day di ottobre e vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per consultare tutti gli sconti disponibili.

