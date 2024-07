Vinci un incontro con Sfera Ebbasta grazie a Timberland! Qui i dettagli del concorso!

Per tutti i fan di Sfera Ebbasta, Timberland offre un'opportunità unica e imperdibile. Partecipando al concorso gratuito attivo fino al 28 luglio 2024, potreste essere tra i fortunati vincitori di un incontro esclusivo con il celebre trapper italiano. Questa iniziativa è pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza memorabile e un’occasione di avvicinarsi al proprio idolo musicale.

Concorso Timberland Sfera Ebbasta, come partecipare

Partecipare al concorso è estremamente semplice e accessibile a tutti. Per entrare in gioco, è sufficiente seguire il profilo Instagram ufficiale di Timberland @timberland_eu e commentare il post del concorso. Nel commento, dovrete indicare la meta dei vostri sogni, accompagnando il tutto con l’hashtag dedicato #TimberlandMeetsSferaEbbasta. Con queste semplici azioni, avrete la possibilità di essere estratti per vincere uno dei tre fantastici premi in palio.

I premi consistono ciascuno in un invito per due persone, ovvero il vincitore e un accompagnatore, per partecipare a un Meet and Greet con Sfera Ebbasta presso il punto vendita Timberland di Milano. Oltre all'incontro con l'artista, Timberland coprirà anche le spese di trasferimento aereo o ferroviario, fino a un valore unitario di 550 euro, rendendo questa esperienza ancora più speciale e indimenticabile.

L'estrazione finale dei vincitori avverrà entro il 5 agosto 2024, e per maggiori dettagli e il regolamento completo è possibile consultare le informazioni disponibili sul sito ufficiale di Timberland o direttamente sul loro profilo Instagram. Questa iniziativa non solo celebra l'artista, ma anche l’impegno di Timberland nel creare connessioni autentiche con il proprio pubblico attraverso eventi unici e coinvolgenti.

Non perdete questa straordinaria opportunità di incontrare Sfera Ebbasta e vivere un’esperienza esclusiva offerta da Timberland. Seguite subito il profilo @timberland_eu, commentate il post con il vostro sogno di viaggio e aggiungete l’hashtag #TimberlandMeetsSferaEbbasta. Buona fortuna a tutti i partecipanti e che vinca il più fortunato!

Visita il sito Timberland