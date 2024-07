Vinci un viaggio ed un voucher da 2000€ con Mentadent! SCOPRI COME

Vi segnaliamo che, fino al 23 luglio 2024, Mentadent offre un'opportunità imperdibile per vincere un viaggio da sogno grazie al concorso "Mentadent parti con il sorriso". Partecipare è semplice e potreste essere i fortunati vincitori di un voucher viaggio del valore di 2.000€ da utilizzare per una destinazione a vostra scelta. Questa iniziativa esclusiva è valida presso tutti i punti vendita Acqua & Sapone presenti su tutto il territorio italiano, rendendo facile per i partecipanti tentare la fortuna durante le loro normali attività di acquisto.

Come ottenere il vostro premio

Per partecipare al concorso, recatevi presso i punti vendita Acqua & Sapone che espongono il materiale promozionale del concorso. Acquistate in un unico scontrino almeno due prodotti Mentadent, assicurandovi che uno di questi sia il dentifricio Protect+. Questo requisito è essenziale per poter partecipare all'iniziativa.

Dopo aver effettuato l'acquisto dei prodotti richiesti, visitate il sito web del concorso. Qui troverete un form di registrazione dove dovrete inserire i vostri dati personali e quelli dello scontrino. La registrazione è un processo semplice e rapido che vi permetterà di partecipare all'estrazione del premio. Subito dopo aver completato la registrazione, vi verrà comunicato se siete tra i fortunati vincitori. È importante conservare lo scontrino come prova d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesto per la verifica in caso di vincita.

Non perdete questa occasione unica per regalarvi o regalare ai vostri cari un viaggio indimenticabile. I partecipanti hanno la possibilità di scegliere la destinazione del viaggio, rendendo il premio ancora più speciale e personalizzato. Tuttavia, il concorso è valido solo per gli acquisti effettuati fino al 23 luglio 2024, quindi affrettatevi a partecipare prima che l'opportunità svanisca.

Per ulteriori informazioni e dettagli completi, vi invitiamo a consultare il regolamento ufficiale del concorso. Questo documento contiene tutte le informazioni necessarie riguardanti le modalità di partecipazione, i premi in palio, e le condizioni generali. Assicuratevi di leggerlo attentamente per evitare eventuali errori durante la partecipazione.

