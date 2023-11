Volantino Unieuro: ecco le offerte di Novembre ti Sorprende

Il Black Friday è sempre più vicino e sarà certamente un'ottima occasione per fare acquisti tech risparmiando. Tuttavia, se avete bisogno di sostituire i vostri vecchi elettrodomestici o dispositivi smart vi suggeriamo di dare un'occhiata al nuovo volantino di Unieuro Novembre ti Sorprende, ricchissimo di offerte super convenienti. Grazie a questa nuova tornata promozionale potrete finalmente acquistare i prodotti di cui avete bisogno risparmiando davvero tanto rispetto ai prezzi di listino.

Inoltre, potrete rendere gli acquisti più agevoli dilazionando la spesa in diversi modi: 3 rate mensili scegliendo Klarna o Paypal come metodo di pagamento, oppure 10 rate mensili a tasso zero sfruttando proprio questa promozione. Tuttavia, teniamo a precisare che Novembre ti Sorprende durerà solo fino all'8 novembre, per cui vi invitiamo a fare i vostri acquisti quanto prima.

Novembre ti Sorprende Unieuro, perché dovreste approfittarne?

I prodotti in sconto su Unieuro in questi giorni sono davvero tanti e suddivisi per categorie, in modo da rendere molto semplice la ricerca di ciò che vi serve. Ad esempio, se desiderate uno smartphone top di gamma, non possiamo che consigliarvi l'ottimo Apple iPhone 14, realizzato da un brand noto proprio perché produce alcuni fra gli smartphone migliori al mondo. La robustezza dei materiali e l'ottima qualità dell'hardware lo rendono il compagno perfetto per studenti e lavoratori in movimento. Inoltre, l'eccellente sistema di fotocamere permette di scattare foto e girare video in alta definizione, anche in condizioni di scarsa luminosità, per cui è la scelta ideale per videomaker e fotografi, sia professionisti che appassionati. Unieuro ve lo offre ad appena 769,00€ anziché 879,00€, grazie allo sconto del 12%.

Se invece state cercando un ottimo PC portatile leggero per studiare e lavorare in mobilità o in smart working, non possiamo che consigliarvi l'ASUS F1504ZA-NJ165W i5-1235U, in offerta su Unieuro con uno sconto del 31% ad appena 549,90€ invece di 799,90€. Si tratta di un PC perfetto per l'uso quotidiano, ad esempio per la navigazione web, la gestione delle email e lo streaming di contenuti multimediali. È ideale per prendere appunti, svolgere ricerche, partecipare a meeting online e tanto altro. Inoltre, ha un ottimo rapporto-qualità prezzo, perché offre buone prestazioni e la qualità costruttiva ASUS a un prezzo più che ragionevole.

Infatti, grazie a questa tornata promozionale pagherete i vostri prodotti tech preferiti a prezzi super convenienti, in alcuni casi addirittura i più bassi di sempre. Un esempio è proprio il già menzionato iPhone 14, che ha iniziato a subire cali del prezzo più importanti soprattutto dopo l'uscita dell'iPhone 15. Oltre alla possibilità di acquistarlo al minimo storico, vi ricordiamo che potrete anche dilazionare la spesa in 10 rate a tasso zero, per cui risparmierete anche sugli interessi del pagamento rateale.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di queste incredibili offerte.

